ОЭСР с 11 мая приостановит членство России в Агентстве по ядерной энергии

АЯЭ обеспечивает проведение экспертных оценок и выработку согласованной позиции по ключевым вопросам использования ядерной энергии для последующего принятия правительственных решений в этой сфере, а также оказывает поддержку ОЭСР в области анализа энергетической политики и вопросов устойчивого развития экономики с низким уровнем выбросов. В настоящее время АЯЭ насчитывает 34 страны-участницы (включая Россию), стратегические партнеры агентства — Индия и Китай. Россия стала членом агентства в 2013 г.