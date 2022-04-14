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ОЭСР с 11 мая приостановит членство России в Агентстве по ядерной энергии

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С 11 апреля приостановлено членство России в Агентстве по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), говорится в сообщении на сайте ОЭСР. Решение вступит в силу 11 мая.

Отмечается, что гражданская ядерная программа России — пятая по величине в мире после США, Франции, Китая и Японии. В настоящее время Россия является ведущим мировым экспортером гражданских ядерных энергетических установок.

Агентство по ядерной энергии (АЯЭ) — межправительственная организация со штаб-квартирой в Париже. Основная задача агентства — оказание содействия странам-участницам в рамках международного сотрудничества в поддержании и развитии научных, технологических и правовых основ для безопасного, экологичного и экономически эффективного использования ядерной энергии в мирных целях.

АЯЭ обеспечивает проведение экспертных оценок и выработку согласованной позиции по ключевым вопросам использования ядерной энергии для последующего принятия правительственных решений в этой сфере, а также оказывает поддержку ОЭСР в области анализа энергетической политики и вопросов устойчивого развития экономики с низким уровнем выбросов. В настоящее время АЯЭ насчитывает 34 страны-участницы (включая Россию), стратегические партнеры агентства — Индия и Китай. Россия стала членом агентства в 2013 г.

Ранее в четверг замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил размещением российского ядерного оружия на Балтике, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. «Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — заявил Медведев.

В этом случае уже не будет речи о безъядерном статусе Балтики, потому что «баланс должен быть восстановлен», убежден Медведев. По его словам, Россия до сегодняшнего дня не собиралась идти на такие меры.

В конце февраля, после начала военной операции на Украине, президент Владимир Путин перевел стратегические ядерные силы РФ «в особый режим несения боевого дежурства». Такое решение он обосновал «недружественными действиями» стран Запада в сфере экономики, а также их «агрессивной» риторикой в адрес России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных