Фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прекратила работу в Раде
Фракция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) прекратила свою деятельность в Верховной раде Украины, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на депутатов парламента. В Раде нынешнего созыва фракция занимала 44 места из 450 и была крупнейшей после правящей партии «Слуга народа».
По словам депутата Алексея Мовчана («Слуга народа»), фракция ОПЗЖ прекратила свою работу по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Приостановку деятельности фракции ОПЗЖ подтвердил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. «Оппозиционная платформа — За жизнь» — все! В Раде больше нет пророссийских фракций», — написал он в Twitter.
Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович объявил о приостановке существования партии 28 марта. За неделю до этого СНБО решил на время военного положения, введенного из-за российской военной операции, приостановить деятельность 11 политических партий, включая ОПЗЖ. В самой фракции это решение назвали незаконным.
12 апреля на Украине был арестован глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, который почти год находился под домашним арестом по делу о госизмене. Суд также наложил арест на квартиры, дома, автомобили и другое имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинцев, которые попали в российский плен. В день заявления о задержании украинского политика российские военные заявили о пленении более 1000 украинских морских пехотинцев в блокированном Мариуполе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является гражданином России и в Кремле не знают, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Он добавил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука, и призвал последовать этому примеру и европейских политиков. Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.