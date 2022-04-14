Фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прекратила работу в Раде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является гражданином России и в Кремле не знают, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Он добавил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука, и призвал последовать этому примеру и европейских политиков. Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.