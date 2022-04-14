Великобритания ввела санкции против двух деловых партнеров Абрамовича

Королевский суд Джерси ранее издал постановление о заморозке активов на сумму свыше $7 млрд, которые, как подозревают местные власти, связаны с Абрамовичем. Отмечается, что все замороженные активы либо расположены на острове, либо принадлежат зарегистрированным на нем компаниям. Сотрудники полиции также провели обыск в помещении, предположительно, «имеющем отношение к деловой деятельности» Абрамовича.