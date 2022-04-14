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Великобритания ввела санкции против двух деловых партнеров Абрамовича

Ведомости

Великобритания ввела санкции против двух бизнесменов, связанных с предпринимателем Романом Абрамовичем, — Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, следует из сообщения на сайте правительства королевства.

Тененбаум является исполнительным директором компании Millhouse и по совместительству членом совета директоров футбольного клуба «Челси», Давидович — заместитель генерального директора ООО «Миллхаус». В пояснительной части заявления указано, что бизнесмены «ассоциированы» с Абрамовичем, которому принадлежит Millhouse Capital UK.

Ограничения предполагают заморозку всех активов Тененбаума в стране, его частным самолетам запрещено заходить в воздушное пространство Великобритании. Против Давидовича были применены еще более жесткие санкции, которые предполагают полный запрет на въезд в королевство.

Абрамович попал под санкции Великобритании и Евросоюза в связи с вооруженным конфликтом на Украине вместе с рядом других российских крупных бизнесменов, топ-менеджеров, политиков и чиновников. ЕС назвал его «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с Владимиром Путиным».

Королевский суд Джерси ранее издал постановление о заморозке активов на сумму свыше $7 млрд, которые, как подозревают местные власти, связаны с Абрамовичем. Отмечается, что все замороженные активы либо расположены на острове, либо принадлежат зарегистрированным на нем компаниям. Сотрудники полиции также провели обыск в помещении, предположительно, «имеющем отношение к деловой деятельности» Абрамовича.

Ранее по теме: Британский офшор Джерси заморозил связанные с Абрамовичем активы на $7 млрд

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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