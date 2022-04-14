Великобритания ввела санкции против двух деловых партнеров Абрамовича
Великобритания ввела санкции против двух бизнесменов, связанных с предпринимателем Романом Абрамовичем, — Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, следует из сообщения на сайте правительства королевства.
Тененбаум является исполнительным директором компании Millhouse и по совместительству членом совета директоров футбольного клуба «Челси», Давидович — заместитель генерального директора ООО «Миллхаус». В пояснительной части заявления указано, что бизнесмены «ассоциированы» с Абрамовичем, которому принадлежит Millhouse Capital UK.
Ограничения предполагают заморозку всех активов Тененбаума в стране, его частным самолетам запрещено заходить в воздушное пространство Великобритании. Против Давидовича были применены еще более жесткие санкции, которые предполагают полный запрет на въезд в королевство.
Абрамович попал под санкции Великобритании и Евросоюза в связи с вооруженным конфликтом на Украине вместе с рядом других российских крупных бизнесменов, топ-менеджеров, политиков и чиновников. ЕС назвал его «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с Владимиром Путиным».
Королевский суд Джерси ранее издал постановление о заморозке активов на сумму свыше $7 млрд, которые, как подозревают местные власти, связаны с Абрамовичем. Отмечается, что все замороженные активы либо расположены на острове, либо принадлежат зарегистрированным на нем компаниям. Сотрудники полиции также провели обыск в помещении, предположительно, «имеющем отношение к деловой деятельности» Абрамовича.