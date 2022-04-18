Роскомнадзор заблокировал сайт Human Rights Watch

Минюст 8 апреля исключил российские подразделения Human Rights Watch, Amnesty International и еще 13 иностранных неправительственных организаций из реестра филиалов и представительств. В министерстве решение объяснили нарушениями действующего законодательства со стороны иностранных организаций. В связи с исключением из списка организации будут сняты с учета в налоговой, поэтому они не смогут выплачивать зарплаты сотрудникам. И HRW, и Amnesty International заявили, что намерены продолжить работу в России.