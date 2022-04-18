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Роскомнадзор заблокировал сайт Human Rights Watch

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Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт организации Human Rights Watch (HRW). Доступ к сайту на территории России ограничен с 17 апреля по требованию Генпрокуратуры, следует из данных РКН.

Согласно перечню заблокированных сайтов Роскомнадзора, под ограничения попала одна из страниц сайта HRW — с новостью от 18 марта, которая касается событий на Украине. Сайт использует интернет-протокол https, поэтому конкретную страницу заблокировать нельзя и недоступен весь сайт.

Минюст 8 апреля исключил российские подразделения Human Rights Watch, Amnesty International и еще 13 иностранных неправительственных организаций из реестра филиалов и представительств. В министерстве решение объяснили нарушениями действующего законодательства со стороны иностранных организаций. В связи с исключением из списка организации будут сняты с учета в налоговой, поэтому они не смогут выплачивать зарплаты сотрудникам. И HRW, и Amnesty International заявили, что намерены продолжить работу в России.

Human Rights Watch занимается мониторингом и расследованием нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Организация была основана в 1978 г. под названием Helsinki Watch для мониторинга нарушений прав человека в странах, подписавших в Хельсинки Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ее российский офис просуществовал 30 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных