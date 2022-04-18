Роскомнадзор заблокировал сайт Human Rights Watch
Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт организации Human Rights Watch (HRW). Доступ к сайту на территории России ограничен с 17 апреля по требованию Генпрокуратуры, следует из данных РКН.
Согласно перечню заблокированных сайтов Роскомнадзора, под ограничения попала одна из страниц сайта HRW — с новостью от 18 марта, которая касается событий на Украине. Сайт использует интернет-протокол https, поэтому конкретную страницу заблокировать нельзя и недоступен весь сайт.
Минюст 8 апреля исключил российские подразделения Human Rights Watch, Amnesty International и еще 13 иностранных неправительственных организаций из реестра филиалов и представительств. В министерстве решение объяснили нарушениями действующего законодательства со стороны иностранных организаций. В связи с исключением из списка организации будут сняты с учета в налоговой, поэтому они не смогут выплачивать зарплаты сотрудникам. И HRW, и Amnesty International заявили, что намерены продолжить работу в России.
Human Rights Watch занимается мониторингом и расследованием нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Организация была основана в 1978 г. под названием Helsinki Watch для мониторинга нарушений прав человека в странах, подписавших в Хельсинки Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ее российский офис просуществовал 30 лет.