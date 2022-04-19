МИД: Россия не будет инициировать в ООН расследование в Буче

3 апреля западные СМИ, в том числе Reuters и AFP, а также украинские власти опубликовали кадры из украинского города Буча, на которых видны трупы в гражданской одежде, у некоторых из них были связаны руки. Минобороны России назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы «очернить страну».