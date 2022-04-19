МИД: Россия не будет инициировать в ООН расследование в Буче
Россия не будет инициировать в ООН международное расследования событий на Украине, в том числе провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.
«Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии Международного уголовного суда (МУС), показывает исключительно предвзятую позицию», — отметил Ильичев (цитата по «РИА Новости).
3 апреля западные СМИ, в том числе Reuters и AFP, а также украинские власти опубликовали кадры из украинского города Буча, на которых видны трупы в гражданской одежде, у некоторых из них были связаны руки. Минобороны России назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы «очернить страну».
Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Буче фейком. Глава государства напомнил, что подобные провокации устраивали в Сирии, когда в адрес президента страны Башара Асада выдвигались заведомо ложные обвинения в применении химического оружия.
После этого ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов, в том числе из Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Чехии и др. Под данным предлогом США, Великобритания и ЕС усилили антироссийские санкции.