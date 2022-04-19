The Hill: Байден сообщил Обаме о планах переизбрания в 2024 году
Президент США Джо Байден сообщил бывшему главе государства Бараку Обаме о намерении вновь выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 г., сообщает газета The Hill со ссылкой на источники.
«Байден намерен баллотироваться, он хочет, чтобы все об этом знали», — сообщил один из собеседников издания. По его словам, нынешний президент США, несмотря на «пошатнувшиеся» рейтинги одобрения, остается наиболее вероятным кандидатом на выборах от демократической партии, который сможет противостоять экс-главе государства, республиканцу Дональду Трампу. По словам другого источника, Байден сам считает себя единственным соперником Трампа — никакой другой демократ не сможет получить народную поддержку.
Издание также напомнило о низком рейтинге одобрения деятельности президента, который может помешать ему баллотироваться в 2024 г. Согласно последним опросам телекомпании CNBC, деятельность Байдена на посту президента сейчас одобряют 38% американцев, не одобряют — 53%. Проводимая администрацией экономическая политика также не получает широкой поддержки — ее одобрили лишь 35% граждан.
По словам опрошенных The Hill экспертов, у Байдена еще есть время, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. «Белый дом ожидает, что инфляция начнет снижаться. При этом все больше американцев возвращаются к нормальной жизни после пандемии. Это могло бы обеспечить Байдену более выгодную позицию перед началом предвыборной кампании 2024 г.», — отмечают эксперты.
Сам Байден неоднократно заявлял, что планирует добиваться переизбрания, но он ясно дал понять, что эти планы могут быть нарушены «судьбой». «Я очень уважаю судьбу. Она вмешивалась в мою жизнь много-много раз. Если бы я был в том состоянии здоровья, в котором нахожусь сейчас, если бы я был в добром здравии, то на самом деле я бы снова баллотировался», — заявил глава государства в интервью Дэвиду Мьюиру.
Джо Байден — действующий президент США с 20 января 2021 г. Занимал должность вице-президента в 2009-2017 гг. До избрания вице-президентом был сенатором от штата Делавэр в 1973-2009 г. На президентских выборах Байден одержал победу с результатом 51,9% голосов против тогдашнего главы государства Дональда Трампа.