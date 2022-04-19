The Hill: Байден сообщил Обаме о планах переизбрания в 2024 году

Сам Байден неоднократно заявлял, что планирует добиваться переизбрания, но он ясно дал понять, что эти планы могут быть нарушены «судьбой». «Я очень уважаю судьбу. Она вмешивалась в мою жизнь много-много раз. Если бы я был в том состоянии здоровья, в котором нахожусь сейчас, если бы я был в добром здравии, то на самом деле я бы снова баллотировался», — заявил глава государства в интервью Дэвиду Мьюиру.