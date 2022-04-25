Общий объем военных расходов в мире впервые превысил $2 трлн в год
В 2021 г. государства по всему миру впервые потратили 2,113 трлн на вооруженные силы, нарастив оборонные расходы на 0,7% по сравнению с 2020 г. В то же время их доля в мировом ВВП снизилась с 2,3 % в 2020 г. до 2,2 % в 2021 г. Это следует из отчета, опубликованного Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI). В пятерку обладателей крупнейших военных бюджетов в 2021 г. вошли США, Китай, Индия, Великобритания и Россия, на их долю пришлось 62% расходов.
США остаются страной, выделяющей самые большие ассигнования на военные нужды: 801 млрд за 2021 финансовый год. В целом американские оборонные расходы составляют около 39% мировых. В них с 2012 г. сократились закупки оружия (6,4%), больше средств было направлено на военные исследования и разработки (+24% на НИОКР).
Китай, занимающий второе место в мире по военным расходам, в 2021 г. выделил на свои вооруженные силы около $293 млрд, что на 4,7% больше, чем в 2020 г. Военные расходы Китая растут 27 лет подряд. Это подталкивает к наращиванию военных расходов и ведущие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, Япония увеличила военные расходы на $7,0 млрд (+7,3%) — до $54,1 млрд в 2021 г., что является самым высоким годовым приростом с 1972 г. Расходы Австралии также выросли — на 4,0% и достигли $31,8 млрд.
Россия увеличила свои военные расходы на 2,9% в 2021 г., до $65,9 млрд, в то время как в 2016-2019 гг. они, наоборот, снижались. 2021 г. был третьим годом роста, военные расходы России достигли 4,1% ВВП. Рост наблюдался как за счет оперативных расходов, так и наращивания закупок вооружений на фоне наращивания группировки вдоль границы с Украиной в течение года.
Военные расходы Украины с 2014 по 2021 г. выросли на 72%. В 2021 г. они сократились до $5,9 млрд, но по-прежнему составляли 3,2% ВВП страны. Кроме того, в росте глобальных военных расходов сыграло роль то, что в 2021 г. восемь членов НАТО вышли на цель выделения на оборону 2% ВВП.