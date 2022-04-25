Общий объем военных расходов в мире впервые превысил $2 трлн в год

В 2021 г. государства по всему миру впервые потратили 2,113 трлн на вооруженные силы, нарастив оборонные расходы на 0,7% по сравнению с 2020 г. В то же время их доля в мировом ВВП снизилась с 2,3 % в 2020 г. до 2,2 % в 2021 г. Это следует из отчета, опубликованного Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI). В пятерку обладателей крупнейших военных бюджетов в 2021 г. вошли США, Китай, Индия, Великобритания и Россия, на их долю пришлось 62% расходов.