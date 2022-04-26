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Политика

Британия дополнила ограничения на экспорт в Россию

Ведомости

Власти Великобритании запретили экспорт в Россию технологий и продукции, которые «могут быть использованы против Украины», следует из сообщения на сайте британского правительства.

«Великобритания объявила о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для репрессий против героического народа Украины», — говорится в сообщении. В британском правительстве пояснили, что целевые продукты, подпадающие под санкции, «могут включать оборудование для перехвата и мониторинга».

«Это закроет все существующие лазейки, чтобы Россия не покупала эти товары в Великобритании», — подчеркнула британская сторона. Параллельно Великобритания заявила о широких мерах торговой поддержки Украины, снизив тарифы на все украинские товары до нуля в рамках соглашения о свободной торговле.

До этого Лондон запретил импорт из России продукции из железа и стали, а также продажу ей квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши. В частности, прошлой неделе Великобритания увеличила список товаров, на импорт которых распространяются ограничения и повышенные тарифы, в том числе наложив новые запреты на импорт изделий из серебра и дерева и повысив тарифы на 35 процентных пунктов на такие товары, как алмазы и каучук. Также была прекращена любая новая поддержка экспортного финансирования Великобритании (UKEF) для России и Белоруссии.

Накануне издание The Daily Telegraph сообщило со ссылкой на подготовленный в конце апреля доклад для британского правительства, что пакет санкций, который Лондон ввел против России после начала военной операции на Украине, в последующие девять лет обернется британским экспортерам потерянной прибылью в 6,2 млрд фунтов стерлингов (около $8 млрд по текущему курсу).

Ранее по теме: Telegraph: британские экспортеры потеряют $8 млрд из-за антироссийских санкций

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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