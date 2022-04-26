Британия дополнила ограничения на экспорт в Россию

До этого Лондон запретил импорт из России продукции из железа и стали, а также продажу ей квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши. В частности, прошлой неделе Великобритания увеличила список товаров, на импорт которых распространяются ограничения и повышенные тарифы, в том числе наложив новые запреты на импорт изделий из серебра и дерева и повысив тарифы на 35 процентных пунктов на такие товары, как алмазы и каучук. Также была прекращена любая новая поддержка экспортного финансирования Великобритании (UKEF) для России и Белоруссии.