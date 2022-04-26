Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили спецоперацию на Украине и меры российской стороны для обеспечения безопасности мирных жителей, в том числе организацию гуманитарных коридоров, сообщила пресс-служба Кремля.
Также Путин рассказал Эрдогану, что Мариуполь был освобожден и боевые действия там не ведутся. По его мнению, власти Украины должны отдать приказ сложить оружие военным, которые остаются на территории завода «Азовсталь». Военнопленным гарантируются жизнь, медпомощь и хорошее обращение, добавил президент. Он проинформировал Эрдогана и о ходе переговоров Москвы и Киева.
Путин и Эрдоган договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств, чтобы турецкие суда могли безопасно выйти из портов на Черном море. Президенты обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в авиасообщении и туризме, и выразили удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества.
Ранее Эрдоган неоднократно предлагал провести в Турции встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским для решения ситуации на Украине. Также в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. 29 марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины.