Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине

Также Путин рассказал Эрдогану, что Мариуполь был освобожден и боевые действия там не ведутся. По его мнению, власти Украины должны отдать приказ сложить оружие военным, которые остаются на территории завода «Азовсталь». Военнопленным гарантируются жизнь, медпомощь и хорошее обращение, добавил президент. Он проинформировал Эрдогана и о ходе переговоров Москвы и Киева.