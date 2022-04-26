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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили спецоперацию на Украине и меры российской стороны для обеспечения безопасности мирных жителей, в том числе организацию гуманитарных коридоров, сообщила пресс-служба Кремля.

Также Путин рассказал Эрдогану, что Мариуполь был освобожден и боевые действия там не ведутся. По его мнению, власти Украины должны отдать приказ сложить оружие военным, которые остаются на территории завода «Азовсталь». Военнопленным гарантируются жизнь, медпомощь и хорошее обращение, добавил президент. Он проинформировал Эрдогана и о ходе переговоров Москвы и Киева.

Путин и Эрдоган договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств, чтобы турецкие суда могли безопасно выйти из портов на Черном море. Президенты обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в авиасообщении и туризме, и выразили удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Эрдоган неоднократно предлагал провести в Турции встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским для решения ситуации на Украине. Также в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. 29 марта в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных