«Роскосмос» построит 46 боевых комплексов «Сармат»

О разработке этой ракеты президент России Владимир Путин впервые объявил 1 марта 2018 г. в ходе послания Федеральному собранию. Ракета разрабатывается ГРЦ имени Макеева в Миассе, а производится на Красноярском машиностроительном заводе. До сих пор проводились только бросковые испытания «Сармата», в ходе которых оценивалась работоспособность отдельных систем при выходе ракеты из шахты. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс, затрудняя работу ПРО.