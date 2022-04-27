«Роскосмос» построит 46 боевых комплексов «Сармат»
Госкорпорация «Роскосмос» произведет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат», заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Вчера проводил оперштаб кооперации "Роскосмоса" по организации дальнейших испытаний "Сармата" — я возглавляю этот оперативный штаб. <...> Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения "Сармат", то есть они встанут в тех шахтах, где стоит "Воевода"», — рассказал Рогозин (цитата по ТАСС).
По его словам, в 2022 г. планируется провести летно-конструкторские испытания. Параллельно производятся серийные ракеты для оснащения первого полка в Красноярском крае, добавил Рогозин.
20 апреля Министерство обороны России сообщило о первом успешном испытании новой межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат». Запуск этой ракеты шахтного базирования был осуществлен с полигона Плесецк, при этом были «подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты».
О разработке этой ракеты президент России Владимир Путин впервые объявил 1 марта 2018 г. в ходе послания Федеральному собранию. Ракета разрабатывается ГРЦ имени Макеева в Миассе, а производится на Красноярском машиностроительном заводе. До сих пор проводились только бросковые испытания «Сармата», в ходе которых оценивалась работоспособность отдельных систем при выходе ракеты из шахты. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс, затрудняя работу ПРО.