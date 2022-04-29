Reuters: Германия рассматривает возможность отправки гаубиц на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что страна уже оказала поддержку Украине в оборонной сфере, этот курс будет продолжен. «Мы будем следовать этому курсу, и мы получили мандат на это от Бундестага», — подчеркнул Шольц. Решение о поставках тяжелого вооружения на Украину не поддержали некоторые представители германских правой партии «Альтернатива для Германии» и Левой партии.