Reuters: Германия рассматривает возможность отправки гаубиц на Украину
Германия в настоящее время рассматривает возможность отправки самоходных гаубиц на Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах ФРГ.
По словам собеседника агентства, Берлин ведет переговоры с правительством Нидерландов по этому вопросу. Бундестаг ранее принял документ под названием «Защищать мир и свободу в Европе – всесторонняя поддержка Украины» о поставках тяжелого вооружения киевской стороне. За принятие проголосовали 586 депутатов, 100 отдали голос против, семеро воздержались. Механизмы поставок будут обсуждаться со странами — членами НАТО.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что страна уже оказала поддержку Украине в оборонной сфере, этот курс будет продолжен. «Мы будем следовать этому курсу, и мы получили мандат на это от Бундестага», — подчеркнул Шольц. Решение о поставках тяжелого вооружения на Украину не поддержали некоторые представители германских правой партии «Альтернатива для Германии» и Левой партии.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что решение немецкого парламента о поставке тяжелого вооружения на Украину является «печальным». «Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке», — добавил он.