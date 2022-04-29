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Reuters: Германия рассматривает возможность отправки гаубиц на Украину

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Германия в настоящее время рассматривает возможность отправки самоходных гаубиц на Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах ФРГ.

По словам собеседника агентства, Берлин ведет переговоры с правительством Нидерландов по этому вопросу. Бундестаг ранее принял документ под названием «Защищать мир и свободу в Европе – всесторонняя поддержка Украины» о поставках тяжелого вооружения киевской стороне. За принятие проголосовали 586 депутатов, 100 отдали голос против, семеро воздержались. Механизмы поставок будут обсуждаться со странами — членами НАТО.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что страна уже оказала поддержку Украине в оборонной сфере, этот курс будет продолжен. «Мы будем следовать этому курсу, и мы получили мандат на это от Бундестага», — подчеркнул Шольц. Решение о поставках тяжелого вооружения на Украину не поддержали некоторые представители германских правой партии «Альтернатива для Германии» и Левой партии.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что решение немецкого парламента о поставке тяжелого вооружения на Украину является «печальным». «Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке», — добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных