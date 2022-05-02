Премьер Израиля заявил о недопустимости использования Холокоста в политических целях

Беннет подчеркнул, что с особой серьезностью относится к заявлению Лаврова, которое, по его мнению, не соответствует действительности и несет ошибочный посыл. «Цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность», – цитирует премьера пресс-служба его канцелярии.