Премьер Израиля заявил о недопустимости использования Холокоста в политических целях
Использовать Холокост в политических целях недопустимо, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, комментируя заявление о евреях главы МИД России Сергея Лаврова во время интервью итальянским СМИ.
Беннет подчеркнул, что с особой серьезностью относится к заявлению Лаврова, которое, по его мнению, не соответствует действительности и несет ошибочный посыл. «Цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность», – цитирует премьера пресс-служба его канцелярии.
Глава израильского правительства также повторил свои слова, сказанные на минувшей неделе во время церемонии памяти жертв Холокоста о том, что современная история не знала трагедии, сравнимой с Холокостом. «Использование Холокоста еврейского народа в качестве политического инструмента должно быть немедленно прекращено», – заключил он.
По данным газеты The Jerusalem Post, МИД Израиля вызвал российского посла после интервью Лаврова, в котором тот заявил, что Адольф Гитлер был евреем. «Я считаю, что в Адольфе Гитлере тоже была еврейская кровь», – сказал Лавров. О президенте Украины Владимире Зеленском он сказал, что «тот факт, что он еврей, не отменяет наличия нацистских элементов в его стране», отмечает газета.
Это заявление прокомментировал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Он счел непростительными и возмутительными высказывания Лаврова и назвал их «ужасной исторической ошибкой».
В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров также заявил, что Россия не собирается искусственно заканчивать военную операцию на Украине ко Дню Победы. «Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы. Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда», – сказал министр (цитата по ТАСС).