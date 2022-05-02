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Премьер Израиля заявил о недопустимости использования Холокоста в политических целях

Ведомости

Использовать Холокост в политических целях недопустимо, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, комментируя заявление о евреях главы МИД России Сергея Лаврова во время интервью итальянским СМИ.

Беннет подчеркнул, что с особой серьезностью относится к заявлению Лаврова, которое, по его мнению, не соответствует действительности и несет ошибочный посыл. «Цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность», – цитирует премьера пресс-служба его канцелярии.

Глава израильского правительства также повторил свои слова, сказанные на минувшей неделе во время церемонии памяти жертв Холокоста о том, что современная история не знала трагедии, сравнимой с Холокостом. «Использование Холокоста еврейского народа в качестве политического инструмента должно быть немедленно прекращено», – заключил он.

По данным газеты The Jerusalem Post, МИД Израиля вызвал российского посла после интервью Лаврова, в котором тот заявил, что Адольф Гитлер был евреем. «Я считаю, что в Адольфе Гитлере тоже была еврейская кровь», – сказал Лавров. О президенте Украины Владимире Зеленском он сказал, что «тот факт, что он еврей, не отменяет наличия нацистских элементов в его стране», отмечает газета.

Это заявление прокомментировал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Он счел непростительными и возмутительными высказывания Лаврова и назвал их «ужасной исторической ошибкой».

В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров также заявил, что Россия не собирается искусственно заканчивать военную операцию на Украине ко Дню Победы. «Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы. Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда», – сказал министр (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: МИД Израиля вызвал посла России из-за «возмутительных» слов Лаврова
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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