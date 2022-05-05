Вучич заявил об осложнении позиции Сербии после слов Путина о Косово
Заявление президента России Владимира Путина об аналогии между признанием Косово и ДНР и ЛНР дополнительно усложнило позицию Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.
«Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена <...> В политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — заявил Вучич (цитата по «РИА Новости»).
26 апреля Владимир Путин в ходе переговоров напомнил генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, что решение международного суда по ситуации в Косово было поддержано всеми. В решении международного суда говорилось, что та или иная территория не обязана обращаться к центральным властям страны за разрешением на провозглашение своей независимости.
«Если это так, то тогда республики Донбасса, Донецкая народная республика и Луганская народная республика, имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своем суверенитете, потому что прецедент создан, так?» — отметил Путин.
Парламент Косово в 2008 г. в одностороннем порядке объявил о его независимости. Ее признали 98 стран мира, в том числе Франция, Турция, США, Великобритания, Австралия, Сингапур, Япония и т. д. Сербия считает Косово автономным краем, у парламента которого нет полномочий для отделения.