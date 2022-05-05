Вучич заявил об осложнении позиции Сербии после слов Путина о Косово

«Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена <...> В политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — заявил Вучич (цитата по «РИА Новости»).