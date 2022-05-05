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Вучич заявил об осложнении позиции Сербии после слов Путина о Косово

Ведомости

Заявление президента России Владимира Путина об аналогии между признанием Косово и ДНР и ЛНР дополнительно усложнило позицию Сербии, заявил президент страны Александр Вучич. 

«Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена <...> В политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — заявил Вучич (цитата по «РИА Новости»).

26 апреля Владимир Путин в ходе переговоров напомнил генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, что решение международного суда по ситуации в Косово было поддержано всеми. В решении международного суда говорилось, что та или иная территория не обязана обращаться к центральным властям страны за разрешением на провозглашение своей независимости.

«Если это так, то тогда республики Донбасса, Донецкая народная республика и Луганская народная республика, имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своем суверенитете, потому что прецедент создан, так?» — отметил Путин.

Парламент Косово в 2008 г. в одностороннем порядке объявил о его независимости. Ее признали 98 стран мира, в том числе Франция, Турция, США, Великобритания, Австралия, Сингапур, Япония и т. д. Сербия считает Косово автономным краем, у парламента которого нет полномочий для отделения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных