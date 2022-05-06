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У Кремля нет информации о возможном ударе по российскому кораблю в Черном море

Ведомости

Администрация президента не располагает информацией о том, что в Черном море якобы был нанесен удар по российскому кораблю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы не располагаем такой информацией», — ответил Песков на вопрос, действительно ли был нанесен удар по российскому кораблю и известно ли Кремлю об этом.

Ранее украинские СМИ сообщили, что у острова Змеиный якобы был поврежден российский фрегат после попадания в него ракеты.

В середине апреля на борту ракетного крейсера «Москва» в Черном море сдетонировал боезапас, после чего начался пожар. По официальной версии Минобороны России, корабль затонул 14 апреля во время буксировки в условиях шторма. В министерстве сообщили, что в результате инцидента 27 членов экипажа крейсера пропали без вести, один погиб. Большая часть экипажа после инцидента была эвакуирована в Севастополь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных