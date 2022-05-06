У Кремля нет информации о возможном ударе по российскому кораблю в Черном море

В середине апреля на борту ракетного крейсера «Москва» в Черном море сдетонировал боезапас, после чего начался пожар. По официальной версии Минобороны России, корабль затонул 14 апреля во время буксировки в условиях шторма. В министерстве сообщили, что в результате инцидента 27 членов экипажа крейсера пропали без вести, один погиб. Большая часть экипажа после инцидента была эвакуирована в Севастополь.