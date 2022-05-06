У Кремля нет информации о возможном ударе по российскому кораблю в Черном море
Администрация президента не располагает информацией о том, что в Черном море якобы был нанесен удар по российскому кораблю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, мы не располагаем такой информацией», — ответил Песков на вопрос, действительно ли был нанесен удар по российскому кораблю и известно ли Кремлю об этом.
Ранее украинские СМИ сообщили, что у острова Змеиный якобы был поврежден российский фрегат после попадания в него ракеты.
В середине апреля на борту ракетного крейсера «Москва» в Черном море сдетонировал боезапас, после чего начался пожар. По официальной версии Минобороны России, корабль затонул 14 апреля во время буксировки в условиях шторма. В министерстве сообщили, что в результате инцидента 27 членов экипажа крейсера пропали без вести, один погиб. Большая часть экипажа после инцидента была эвакуирована в Севастополь.