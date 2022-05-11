Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России
Правительство Новой Зеландии внесло в санкционный список пятерых россиян и три российские организации, говорится на сайте министерства иностранных дел и торговли страны.
Под ограничения попали официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного управления Генштаба — замначальника Генштаба России Игорь Костюков, главный редактор «Красной звезды» Алексей Пиманов, соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Также Новая Зеландия ввела санкции в отношении Главного центра спецсвязи, Главного центра специальных технологий и Агентства интернет-исследований.
2 мая Новая Зеландия ввела санкции в отношении шести оборонных предприятий и 170 членов Совета Федерации России. Также правительство страны усилило санкции в отношении более 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну. В апреле власти страны ввели ограничения в отношении 18 крупнейших российских банков и финансовых организаций, в том числе ЦБ и Фонда национального благосостояния. Санкции предполагали заморозку активов на территории Новой Зеландии.
В середине марта правительство Новой Зеландии ввело персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и др. В апреле МИД России ввел ответные санкции в отношении 130 граждан Новой Зеландии.