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Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

Ведомости

Правительство Новой Зеландии внесло в санкционный список пятерых россиян и три российские организации, говорится на сайте министерства иностранных дел и торговли страны.

Под ограничения попали официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного управления Генштаба — замначальника Генштаба России Игорь Костюков, главный редактор «Красной звезды» Алексей Пиманов, соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Также Новая Зеландия ввела санкции в отношении Главного центра спецсвязи, Главного центра специальных технологий и Агентства интернет-исследований.

2 мая Новая Зеландия ввела санкции в отношении шести оборонных предприятий и 170 членов Совета Федерации России. Также правительство страны усилило санкции в отношении более 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну. В апреле власти страны ввели ограничения в отношении 18 крупнейших российских банков и финансовых организаций, в том числе ЦБ и Фонда национального благосостояния. Санкции предполагали заморозку активов на территории Новой Зеландии.

В середине марта правительство Новой Зеландии ввело персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и др. В апреле МИД России ввел ответные санкции в отношении 130 граждан Новой Зеландии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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