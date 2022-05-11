Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

2 мая Новая Зеландия ввела санкции в отношении шести оборонных предприятий и 170 членов Совета Федерации России. Также правительство страны усилило санкции в отношении более 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну. В апреле власти страны ввели ограничения в отношении 18 крупнейших российских банков и финансовых организаций, в том числе ЦБ и Фонда национального благосостояния. Санкции предполагали заморозку активов на территории Новой Зеландии.