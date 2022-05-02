Новая Зеландия объявила о санкциях против оборонных предприятий и сенаторов РФ

Правительство Новой Зеландии также усилило санкции в отношении более чем 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну. По словам главы МИДа, это решение «еще больше запретит им вести деятельность в Новой Зеландии», а также не позволит государству стать «финансовым убежищем для тех, кто причастен к незаконной деятельности России на Украине».