Новая Зеландия объявила о санкциях против оборонных предприятий и сенаторов РФ
Новая Зеландия вводит ограничения против шести оборонных предприятий и 170 членов Совета Федерации России из-за продолжающейся военной операции на Украине. Заявление об этом опубликовано на сайте правительства страны.
О новых санкциях в понедельник объявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута.
«С помощью этих санкций мы демонстрируем наше намерение продолжать преследовать тех, кто несет ответственность за вторжение России на Украину», — заявила Махута.
Правительство Новой Зеландии также усилило санкции в отношении более чем 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну. По словам главы МИДа, это решение «еще больше запретит им вести деятельность в Новой Зеландии», а также не позволит государству стать «финансовым убежищем для тех, кто причастен к незаконной деятельности России на Украине».
В апреле Новая Зеландия ввела санкции против 18 крупнейших российских банков и финансовых организаций, включая ЦБ и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Санкции подразумевали заморозку активов на территории страны, сообщало правительство страны.
Помимо ЦБ и ФНБ под ограничения попали Альфа-банк, банк «Россия», «Открытие», МКБ, Газпромбанк, Индустриальный сберегательный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), Сбербанк, Совкомбанк, «СМП банк», Внешэкономбанк и ВТБ, а также два крымских банка — Генбанк и Черноморский банк развития и реконструкции.
Наная Махута тогда заявила, что попавшие под санкции организации составляют около 80% банковского сектора России. По ее словам, новые ограничения призваны заставить Россию понести «экономические и политические издержки» и направлены в том числе на организации, которые якобы финансируют боевые действия на Украине.
В середине марта Новая Зеландия ввела персональные санкции против российского руководства, включая президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу. Всего в список попали 13 физических и 19 юридических лиц. Также 364 россиянам был запрещен въезд в страну. В апреле МИД РФ объявил ответные меры, которые затронули 130 граждан Новой Зеландии.