Новая Зеландия ввела санкции против ЦБ, ФНБ и 16 российских банков

Глава МИДа Новой Зеландии Наная Махута заявила, что попавшие под санкции организации составляют около 80% банковского сектора России. По ее словам, новые ограничения призваны заставить Россию понести «экономические и политические издержки» и направлены в том числе на организации, которые якобы финансируют боевые действия на Украине.