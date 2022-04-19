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Новая Зеландия ввела санкции против ЦБ, ФНБ и 16 российских банков

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Новая Зеландия ввела санкции против 18 крупнейших российских банков и финансовых организаций, включая ЦБ и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в пресс-релизе новозеландского правительства, опубликованном во вторник. Санкции подразумевают заморозку активов на территории страны.

Помимо ЦБ и ФНБ под ограничения попали Альфа-банк, банк «Россия», «Открытие», МКБ, Газпромбанк, Индустриальный сберегательный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), Сбербанк, Совкомбанк, «СМП банк», Внешэкономбанк и ВТБ, а также два крымских банка — Генбанк и Черноморский банк развития и реконструкции.

Глава МИДа Новой Зеландии Наная Махута заявила, что попавшие под санкции организации составляют около 80% банковского сектора России. По ее словам, новые ограничения призваны заставить Россию понести «экономические и политические издержки» и направлены в том числе на организации, которые якобы финансируют боевые действия на Украине.

В середине марта Новая Зеландия ввела персональные санкции против российского руководства, включая президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу. Всего в список попали 13 физических и 19 юридических лиц. Также 364 россиянам был запрещен въезд в страну. В апреле МИД РФ объявил ответные меры, которые затронули 130 граждан Новой Зеландии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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