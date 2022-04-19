Новая Зеландия ввела санкции против ЦБ, ФНБ и 16 российских банков
Новая Зеландия ввела санкции против 18 крупнейших российских банков и финансовых организаций, включая ЦБ и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в пресс-релизе новозеландского правительства, опубликованном во вторник. Санкции подразумевают заморозку активов на территории страны.
Помимо ЦБ и ФНБ под ограничения попали Альфа-банк, банк «Россия», «Открытие», МКБ, Газпромбанк, Индустриальный сберегательный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), Сбербанк, Совкомбанк, «СМП банк», Внешэкономбанк и ВТБ, а также два крымских банка — Генбанк и Черноморский банк развития и реконструкции.
Глава МИДа Новой Зеландии Наная Махута заявила, что попавшие под санкции организации составляют около 80% банковского сектора России. По ее словам, новые ограничения призваны заставить Россию понести «экономические и политические издержки» и направлены в том числе на организации, которые якобы финансируют боевые действия на Украине.
В середине марта Новая Зеландия ввела персональные санкции против российского руководства, включая президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу. Всего в список попали 13 физических и 19 юридических лиц. Также 364 россиянам был запрещен въезд в страну. В апреле МИД РФ объявил ответные меры, которые затронули 130 граждан Новой Зеландии.