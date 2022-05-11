Минобороны сообщило об ударах авиации по 93 объектам ВСУ
Авиация российской армии в ночь на 11 мая поразила 93 военных объекта на Украине, в том числе три склада боеприпасов ВСУ и 69 районов сосредоточения украинских сил, сообщило Минобороны России.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.
По данным министерства, российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники. В результате были уничтожены 14 складов боеприпасов, 13 пунктов управления, более 280 националистов и около 60 единиц техники. Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили девять украинских беспилотников, добавили в Минобороны.
С начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотников, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.