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Минобороны сообщило об ударах авиации по 93 объектам ВСУ

Ведомости

Авиация российской армии в ночь на 11 мая поразила 93 военных объекта на Украине, в том числе три склада боеприпасов ВСУ и 69 районов сосредоточения украинских сил, сообщило Минобороны России.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным министерства, российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники. В результате были уничтожены 14 складов боеприпасов, 13 пунктов управления, более 280 националистов и около 60 единиц техники. Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили девять украинских беспилотников, добавили в Минобороны.

С начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотников, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных