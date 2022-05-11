Минобороны сообщило об ударах авиации по 93 объектам ВСУ

По данным министерства, российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники. В результате были уничтожены 14 складов боеприпасов, 13 пунктов управления, более 280 националистов и около 60 единиц техники. Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили девять украинских беспилотников, добавили в Минобороны.