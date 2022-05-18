Посла Испании в Москве вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес был вызван в МИД РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в испанском внешнеполитическом ведомстве.
«К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван», — сказал собеседник агентства. Причины вызова не уточняются.
В апреле МИД королевства объявил о высылке 27 российских дипломатов. Как пояснял посол России в Мадриде Юрий Корчагин, ему сказали, что деятельность высылаемых сотрудников посольства «не совместима с дипломатической деятельностью». «Но когда я попросил [предоставить] какие-то доказательства или конкретное объяснение, они отказались дать мне их», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).
В начале мая глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство королевства приняло решение не высылать Корчагина, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу с Москвой. В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что рассуждения Альбареса о возможности высылки из страны российского посла — это неэтичная попытка оказания давления на руководителя российской дипмиссии.
Западные страны начали высылать российских дипломатов из своих столиц после объявления о спецоперации на Украине. Страны Прибалтики также закрыли свои консульства в России. В ответ российский МИД объявил о высылке из Москвы дипломатов Болгарии, Польши, Австрии, Румынии, Финляндии и т. д.