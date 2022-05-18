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Посла Испании в Москве вызвали в МИД России

Ведомости

Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес был вызван в МИД РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в испанском внешнеполитическом ведомстве.

«К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван», — сказал собеседник агентства. Причины вызова не уточняются.

В апреле МИД королевства объявил о высылке 27 российских дипломатов. Как пояснял посол России в Мадриде Юрий Корчагин, ему сказали, что деятельность высылаемых сотрудников посольства «не совместима с дипломатической деятельностью». «Но когда я попросил [предоставить] какие-то доказательства или конкретное объяснение, они отказались дать мне их», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).

В начале мая глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство королевства приняло решение не высылать Корчагина, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу с Москвой. В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что рассуждения Альбареса о возможности высылки из страны российского посла — это неэтичная попытка оказания давления на руководителя российской дипмиссии.

Западные страны начали высылать российских дипломатов из своих столиц после объявления о спецоперации на Украине. Страны Прибалтики также закрыли свои консульства в России. В ответ российский МИД объявил о высылке из Москвы дипломатов Болгарии, Польши, Австрии, Румынии, Финляндии и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных