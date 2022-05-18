Посла Испании в Москве вызвали в МИД России

В начале мая глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство королевства приняло решение не высылать Корчагина, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу с Москвой. В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что рассуждения Альбареса о возможности высылки из страны российского посла — это неэтичная попытка оказания давления на руководителя российской дипмиссии.