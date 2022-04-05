Испания вышлет не менее 25 российских дипломатов
Испания вышлет не менее 25 российских дипломатов и сотрудников посольства РФ в Мадриде. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.
По словам министра, высылаемые дипломаты «представляют угрозу безопасности» Испании, сообщает телеканал RTVE. Решение также связано с сообщениями о жертвах среди гражданского населения украинских городов Мариуполь и Буча в ходе российской военной операции. Москва отрицает причастность к каким либо преступлениям против гражданского населения Украины.
Ряд европейских стран с середины марта начали высылать российских дипломатических работников на фоне ухудшения отношений в связи с военной операцией на Украине. 18 марта это сделали Латвия, Литва и Эстония. Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников МИД РФ в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом».
МИД Польши 23 марта решил выдворить 45 дипломатов по подозрению в шпионаже. 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония. МИД Нидерландов 29 марта объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов с аналогичной формулировкой, Бельгия — 21. К ним присоединились Ирландия и Чехия, которые решили выдворить четырех и одного дипломата соответственно. На следующий день Словакия, которая в середине марта уже высылала троих дипломатов, потребовала сократить состав российской дипмиссии на 35 человек.
В понедельник, 4 апреля, Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства и консульства, а Франция — 35. В МИД Франции этот шаг назвали частью «общеевропейского подхода». Латвия и Литва накануне также решили понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Вильнюс отзывает своего посла в России и закрывает российское генконсульство в Клайпеде. Российского посла попросили покинуть Литву. Латвия о конкретных мерах пока не сообщала.
Российский МИД пообещал принять ответные меры против ряда стран, включая Германию и Францию. 29 марта ведомство заявило протест послам Латвии, Литвы и Эстонии в связи с «провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах». Москва также объявила о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех — посольства Латвии и трех — посольства и генконсульства Эстонии.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее согласованной кампанией, которая наносит удар по двусторонним отношениям. «В столицах, в которых принимали эти решения, должны понимать, что потребуются колоссальные усилия для восстановления уровня взаимодействия, который был так низко опущен по их вине», — отметил дипломат. При этом Глушко заверил, что Россия ни с кем не разрывает дипломатических отношений.