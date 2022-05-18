Турчак: «Единая Россия» не согласна с идеей отказа от осенних выборов

Такую идею озвучил на пленарной сессии в Госдуме 17 мая депутат, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Турчак отметил, что, согласно Конституции, источником власти в России является народ и людей нельзя лишить права голосовать «ни при каких обстоятельствах». На тезис Миронова о том, что сейчас не время для обсуждения противоречий, Турчак отметил, что конкуренция в политике не ослабляет страну, «а делает ее сильнее». «Тем более что в главном – значении и оправданности военной операции – все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус», – считает секретарь генсовета «Единой России».