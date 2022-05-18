Турчак: «Единая Россия» не согласна с идеей отказа от осенних выборов
«Единая Россия» категорически не согласна с предложением отказаться от осенних выборов из-за военной спецоперации на Украине, заявил в своем Telegram-канале первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Такую идею озвучил на пленарной сессии в Госдуме 17 мая депутат, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Турчак отметил, что, согласно Конституции, источником власти в России является народ и людей нельзя лишить права голосовать «ни при каких обстоятельствах». На тезис Миронова о том, что сейчас не время для обсуждения противоречий, Турчак отметил, что конкуренция в политике не ослабляет страну, «а делает ее сильнее». «Тем более что в главном – значении и оправданности военной операции – все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус», – считает секретарь генсовета «Единой России».
Он подчеркнул, что партия готова к выборам и «они должны состояться». У «Единой России» уже запущена процедура подготовки к праймериз, которые пройдут с 23 по 29 мая.
17 мая Миронов предложил перенести единый день голосования на 2023 г. из-за спецоперации, а деньги, которые освободятся из-за отказа от выборов, направить «на армию, освобожденные территории». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после заявления Миронова сказал журналистам, что никаких решений по вопросу переноса сентябрьских региональных выборов в Кремле нет.