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Турчак: «Единая Россия» не согласна с идеей отказа от осенних выборов

Ведомости

«Единая Россия» категорически не согласна с предложением отказаться от осенних выборов из-за военной спецоперации на Украине, заявил в своем Telegram-канале первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Такую идею озвучил на пленарной сессии в Госдуме 17 мая депутат, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Турчак отметил, что, согласно Конституции, источником власти в России является народ и людей нельзя лишить права голосовать «ни при каких обстоятельствах». На тезис Миронова о том, что сейчас не время для обсуждения противоречий, Турчак отметил, что конкуренция в политике не ослабляет страну, «а делает ее сильнее». «Тем более что в главном – значении и оправданности военной операции – все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус», – считает секретарь генсовета «Единой России».

Он подчеркнул, что партия готова к выборам и «они должны состояться». У «Единой России» уже запущена процедура подготовки к праймериз, которые пройдут с 23 по 29 мая.

17 мая Миронов предложил перенести единый день голосования на 2023 г. из-за спецоперации, а деньги, которые освободятся из-за отказа от выборов, направить «на армию, освобожденные территории». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после заявления Миронова сказал журналистам, что никаких решений по вопросу переноса сентябрьских региональных выборов в Кремле нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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