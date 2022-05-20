Путин попросил Алиханова не связывать спад в строительстве со спецоперацией

«На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Нет, вы это сделали. Но этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020-2021 гг., причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция в Донбассе здесь совершенно ни при чем», — сказал Путин Алиханову во время встречи в формате видео-конференц-связи, расшифровка которого есть на сайте Кремля.