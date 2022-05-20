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Путин попросил Алиханова не связывать спад в строительстве со спецоперацией

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Калининградской области Антона Алиханова не ссылаться на военную спецоперацию на Украине при объяснении спада строительства в регионе. По словам Путина, спад в Калининградской области был еще в 2020-2021 гг.

«На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Нет, вы это сделали. Но этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020-2021 гг., причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция в Донбассе здесь совершенно ни при чем», — сказал Путин Алиханову во время встречи в формате видео-конференц-связи, расшифровка которого есть на сайте Кремля.

По словам президента, эта ссылка была «не очень уместной», так как в Калининградской области в 2020-2021 гг. в регионе был стад в строительном сегменте на 48,9%.

24 февраля Путин объявил начало военной спецоперации России на Украине. С конца февраля западные страны вводят санкции в отношении финансовой, технологической, строительной, газовой и других отраслей экономики страны, а также в отношении политиков, глав компаний, банкиров и др. Многие иностранные компании объявили об уходе из России и продаже своих российских подразделений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных