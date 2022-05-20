Путин попросил Алиханова не связывать спад в строительстве со спецоперацией
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Калининградской области Антона Алиханова не ссылаться на военную спецоперацию на Украине при объяснении спада строительства в регионе. По словам Путина, спад в Калининградской области был еще в 2020-2021 гг.
«На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Нет, вы это сделали. Но этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020-2021 гг., причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция в Донбассе здесь совершенно ни при чем», — сказал Путин Алиханову во время встречи в формате видео-конференц-связи, расшифровка которого есть на сайте Кремля.
По словам президента, эта ссылка была «не очень уместной», так как в Калининградской области в 2020-2021 гг. в регионе был стад в строительном сегменте на 48,9%.
24 февраля Путин объявил начало военной спецоперации России на Украине. С конца февраля западные страны вводят санкции в отношении финансовой, технологической, строительной, газовой и других отраслей экономики страны, а также в отношении политиков, глав компаний, банкиров и др. Многие иностранные компании объявили об уходе из России и продаже своих российских подразделений.