Путин поддержал намерение двух губернаторов переизбраться на новый срок

Куйвашев также обратился к Путину с вопросом, «на каком участке» ему предстоит работать дальше. «В этом году истекает срок моих полномочий, как губернатора Свердловской области, и для меня как губернатора принципиально важно ваше видение», – пояснил глава Свердловской области (цитата по РИА «Новости»). Губернаторской команде удалось добиться в регионе положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, заявил президент. «Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», – сказал Путин.