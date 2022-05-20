Газета
Политика

Путин поддержал намерение двух губернаторов переизбраться на новый срок

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочие встречи с губернаторами Калининградской области Антоном Алихановым и Свердловской области Евгением Куйвашевым и поддержал их намерение переизбраться в качестве глав регионов на следующий срок, следует из сообщений на сайте Кремля.

В Калининградской и Свердловской областях в сентябре этого года в единый день голосования пройдут губернаторские выборы.

На встрече с президентом Алиханов заявил, что он и его команда понимают, какие вызовы стоят перед регионом и добавил, что «готовы продолжить работу». Путин отметил, что «работа проделана хорошая, качественная». «И конечно, я рассчитываю на то, что в ближайшие годы будете продолжать в таком же духе», – подчеркнул президент.

Куйвашев также обратился к Путину с вопросом, «на каком участке» ему предстоит работать дальше. «В этом году истекает срок моих полномочий, как губернатора Свердловской области, и для меня как губернатора принципиально важно ваше видение», – пояснил глава Свердловской области (цитата по РИА «Новости»). Губернаторской команде удалось добиться в регионе положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, заявил президент. «Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», – сказал Путин.

10 мая со своих постов ушли сразу пять губернаторов – должности оставили главы Томской области Сергей Жвачкин, Кировской области Игорь Васильев, Саратовской области Валерий Радаев и Марий Эл Александр Евстифеев. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет избираться на новый срок.

На фоне спецоперации на Украине был поднят вопрос о переносе голосования. Такое предложение 17 мая высказал на пленарном заседании Госдумы лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что партия власти с этим «категорически не согласна».

В единый день голосования 11 сентября 2022 г. выборы губернаторов пройдут в 15 субъектах.

Ранее по теме: Турчак: «Единая Россия» не согласна с идеей отказа от осенних выборов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных