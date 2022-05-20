Путин поддержал намерение двух губернаторов переизбраться на новый срок
Президент России Владимир Путин провел рабочие встречи с губернаторами Калининградской области Антоном Алихановым и Свердловской области Евгением Куйвашевым и поддержал их намерение переизбраться в качестве глав регионов на следующий срок, следует из сообщений на сайте Кремля.
В Калининградской и Свердловской областях в сентябре этого года в единый день голосования пройдут губернаторские выборы.
На встрече с президентом Алиханов заявил, что он и его команда понимают, какие вызовы стоят перед регионом и добавил, что «готовы продолжить работу». Путин отметил, что «работа проделана хорошая, качественная». «И конечно, я рассчитываю на то, что в ближайшие годы будете продолжать в таком же духе», – подчеркнул президент.
Куйвашев также обратился к Путину с вопросом, «на каком участке» ему предстоит работать дальше. «В этом году истекает срок моих полномочий, как губернатора Свердловской области, и для меня как губернатора принципиально важно ваше видение», – пояснил глава Свердловской области (цитата по РИА «Новости»). Губернаторской команде удалось добиться в регионе положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, заявил президент. «Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», – сказал Путин.
10 мая со своих постов ушли сразу пять губернаторов – должности оставили главы Томской области Сергей Жвачкин, Кировской области Игорь Васильев, Саратовской области Валерий Радаев и Марий Эл Александр Евстифеев. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет избираться на новый срок.
На фоне спецоперации на Украине был поднят вопрос о переносе голосования. Такое предложение 17 мая высказал на пленарном заседании Госдумы лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что партия власти с этим «категорически не согласна».
В единый день голосования 11 сентября 2022 г. выборы губернаторов пройдут в 15 субъектах.