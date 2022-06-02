Словакия передаст Украине восемь гаубиц М-2000 Zuzana
Словакия передаст Украине партию из восьми самоходных артиллерийских установок (САУ) М-2000 Zuzana, сообщил ТАСС со ссылкой на минобороны Словакии. Партию передадут по коммерческому контракту, отметили в министерстве. Стоимость сделки в Словакии не раскрыли. Колесная самоходная артиллерийская установка М-2000 Zuzana способна запускать снаряды калибра 155 мм на 40-50 км в зависимости от типа боеприпаса.
Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 Javelin и 15 тактических машин. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.
23 мая министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что власти Дании объявили о передаче Украине противокорабельной пусковой установки «Гарпун» и ракет к ней. Также Чехия поставила Киеву вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не верит словам президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе. По его словам, поставки оружия не способствуют пробуждению в Киеве желания возобновить переговоры с Москвой.