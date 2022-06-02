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Словакия передаст Украине восемь гаубиц М-2000 Zuzana

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Словакия передаст Украине партию из восьми самоходных артиллерийских установок (САУ) М-2000 Zuzana, сообщил ТАСС со ссылкой на минобороны Словакии. Партию передадут по коммерческому контракту, отметили в министерстве. Стоимость сделки в Словакии не раскрыли. Колесная самоходная артиллерийская установка М-2000 Zuzana способна запускать снаряды калибра 155 мм на 40-50 км в зависимости от типа боеприпаса.

Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 Javelin и 15 тактических машин. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.

23 мая министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что власти Дании объявили о передаче Украине противокорабельной пусковой установки «Гарпун» и ракет к ней. Также Чехия поставила Киеву вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не верит словам президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе. По его словам, поставки оружия не способствуют пробуждению в Киеве желания возобновить переговоры с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных