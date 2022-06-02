Словакия передаст Украине восемь гаубиц М-2000 Zuzana

Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 Javelin и 15 тактических машин. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.