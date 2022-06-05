El Pais: Испания готовится поставить Украине тяжелые вооружения

Боевые танки Leopard A4 «десять лет находятся в спячке», отмечает El Pais. Эти вооружения Германия продала Испании еще в 1995 г. перед заключением контракта на их производство. По данным источников, украинской армии после ремонта передадут около 40 танков. Мадрид также предложил Киеву обучить военных обращению с танками. Оно будет проходить в Латвии в рамках НАТО по расширенному передовому присутствию (EFP), а также в самой Испании.