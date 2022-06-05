El Pais: Испания готовится поставить Украине тяжелые вооружения
Испания намерена поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы и танки Leopard A4 , передает газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве. Ранее, по данным издания, страна помогала Украине боеприпасами, средствами индивидуальной защиты и легкими вооружениями — гранатометами и пулеметами.
Боевые танки Leopard A4 «десять лет находятся в спячке», отмечает El Pais. Эти вооружения Германия продала Испании еще в 1995 г. перед заключением контракта на их производство. По данным источников, украинской армии после ремонта передадут около 40 танков. Мадрид также предложил Киеву обучить военных обращению с танками. Оно будет проходить в Латвии в рамках НАТО по расширенному передовому присутствию (EFP), а также в самой Испании.
Поставки ЗРК и обучение танкистов обсуждались в конце апреля в ходе встречи в Киеве председателя испанского правительства Педро Санчеса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда на Украину отправили боеприпасы, грузовики и легковые автомобили. Эта партия, как отмечал Санчес, более чем в два раза превышала объем материалов, отправленных до этого 11 военно-транспортными рейсами.
Ранее на пресс-конференции посол Украины Сергей Погорельцев поблагодарил Испанию за военную помощь, однако счел ее недостаточной, пишет El Pais. Он заявил, что боеприпасов хватает только «на два часа боя». Тогда Погорельцев попросил поставить тяжелое вооружение (противокорабельные и зенитные ракеты, 155-мм гаубицы или 120-мм минометы), но прежде всего речь шла о танках Leopard. Посол также пожаловался, что Испания демонстрирует «один из самых низких уровней военной помощи [Украине] по отношению к своему оборонному бюджету».