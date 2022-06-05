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El Pais: Испания готовится поставить Украине тяжелые вооружения

Ведомости

Испания намерена поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы и танки Leopard A4 , передает газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве. Ранее, по данным издания, страна помогала Украине боеприпасами, средствами индивидуальной защиты и легкими вооружениями — гранатометами и пулеметами.

Боевые танки Leopard A4 «десять лет находятся в спячке», отмечает El Pais. Эти вооружения Германия продала Испании еще в 1995 г. перед заключением контракта на их производство. По данным источников, украинской армии после ремонта передадут около 40 танков. Мадрид также предложил Киеву обучить военных обращению с танками. Оно будет проходить в Латвии в рамках НАТО по расширенному передовому присутствию (EFP), а также в самой Испании.

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Поставки ЗРК и обучение танкистов обсуждались в конце апреля в ходе встречи в Киеве председателя испанского правительства Педро Санчеса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда на Украину отправили боеприпасы, грузовики и легковые автомобили. Эта партия, как отмечал Санчес, более чем в два раза превышала объем материалов, отправленных до этого 11 военно-транспортными рейсами.

Ранее на пресс-конференции посол Украины Сергей Погорельцев поблагодарил Испанию за военную помощь, однако счел ее недостаточной, пишет El Pais. Он заявил, что боеприпасов хватает только «на два часа боя». Тогда Погорельцев попросил поставить тяжелое вооружение (противокорабельные и зенитные ракеты, 155-мм гаубицы или 120-мм минометы), но прежде всего речь шла о танках Leopard. Посол также пожаловался, что Испания демонстрирует «один из самых низких уровней военной помощи [Украине] по отношению к своему оборонному бюджету».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных