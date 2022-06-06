Лавров подтвердил отправку «специалистов» в Турцию для переговоров о зерне
Российские специалисты уже сегодня, 6 июня, отправятся в Турцию, где запланированы переговоры по условиям вывоза зерна с Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
«Специалисты уже сегодня выезжают в Турцию. Завтра туда направляется моя делегация», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции. Министр выразил надежду на подробную проработку на переговорах в Турции тех вариантов, о которых ранее говорил президент России Владимир Путин «и которые зависят исключительно от тех, кто должен работать с Украиной».
В частности, от партнеров Киева ожидается, что они убедят его обеспечить разминирование портов, а также снимут все препятствия для доставки, страхования и обслуживания судов, которые задействуют в доставке зерна и другого продовольствия в Европу и развивающиеся страны.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное море.
Позже сегодня, 6 июня, Politico со ссылкой на источники узнала об отказе США снять санкции с России в обмен на экспорт зерна. По данным собеседников издания, Вашингтон ждет дальнейшего прогресса в переговорах России и ООН по поставкам зерновых, чтобы посмотреть, откажется ли Москва от требования снять санкции. Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что требование России ослабить санкции в обмен на снятие блокады с портов якобы равносильно «шантажу».
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли ранее сообщил, что в случае продолжения военных действий на Украине 323 млн человек во всем мире могут оказаться на грани голодной смерти.