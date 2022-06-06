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Политика

Лавров подтвердил отправку «специалистов» в Турцию для переговоров о зерне

Ведомости

Российские специалисты уже сегодня, 6 июня, отправятся в Турцию, где запланированы переговоры по условиям вывоза зерна с Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«Специалисты уже сегодня выезжают в Турцию. Завтра туда направляется моя делегация», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции. Министр выразил надежду на подробную проработку на переговорах в Турции тех вариантов, о которых ранее говорил президент России Владимир Путин «и которые зависят исключительно от тех, кто должен работать с Украиной».

В частности, от партнеров Киева ожидается, что они убедят его обеспечить разминирование портов, а также снимут все препятствия для доставки, страхования и обслуживания судов, которые задействуют в доставке зерна и другого продовольствия в Европу и развивающиеся страны.

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное море.

Позже сегодня, 6 июня, Politico со ссылкой на источники узнала об отказе США снять санкции с России в обмен на экспорт зерна. По данным собеседников издания, Вашингтон ждет дальнейшего прогресса в переговорах России и ООН по поставкам зерновых, чтобы посмотреть, откажется ли Москва от требования снять санкции. Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что требование России ослабить санкции в обмен на снятие блокады с портов якобы равносильно «шантажу».

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли ранее сообщил, что в случае продолжения военных действий на Украине 323 млн человек во всем мире могут оказаться на грани голодной смерти.

Ранее по теме: Politico узнала об отказе США снять санкции с России в обмен на экспорт зерна
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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