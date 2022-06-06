Politico узнала об отказе США снять санкции с России в обмен на экспорт зерна
Вашингтон не согласится на снятие санкций в отношении России в обмен на разблокирование украинских портов, через которые экспортируется зерно, сообщило издание Politico со ссылкой на американского чиновника. Он назвал действия Москвы «дипломатией шантажа».
По словам чиновника, Вашингтон ждет дальнейшего прогресса в переговорах России и ООН по поставкам зерновых, чтобы посмотреть, откажется ли Москва от требования снять санкции. Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что требование России ослабить санкции в обмен на снятие блокады с портов якобы равносильно «шантажу».
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное море.
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли ранее сообщил, что в случае продолжения военных действий на Украине 323 млн человек могут оказаться на грани голодной смерти.
После начала спецоперации на Украине генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешний кризис может ввергнуть в голод и нищету до 1,7 млрд человек. Прежде всего это может произойти, потому что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, около 20% кукурузы и более половины подсолнечного масла. Гутерриш отметил, что зерно из этих стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире.