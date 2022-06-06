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Politico узнала об отказе США снять санкции с России в обмен на экспорт зерна

Ведомости

Вашингтон не согласится на снятие санкций в отношении России в обмен на разблокирование украинских портов, через которые экспортируется зерно, сообщило издание Politico со ссылкой на американского чиновника. Он назвал действия Москвы «дипломатией шантажа».

По словам чиновника, Вашингтон ждет дальнейшего прогресса в переговорах России и ООН по поставкам зерновых, чтобы посмотреть, откажется ли Москва от требования снять санкции. Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что требование России ослабить санкции в обмен на снятие блокады с портов якобы равносильно «шантажу».

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное море.

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли ранее сообщил, что в случае продолжения военных действий на Украине 323 млн человек могут оказаться на грани голодной смерти.

После начала спецоперации на Украине генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешний кризис может ввергнуть в голод и нищету до 1,7 млрд человек. Прежде всего это может произойти, потому что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, около 20% кукурузы и более половины подсолнечного масла. Гутерриш отметил, что зерно из этих стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных