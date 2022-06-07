Медведев объяснил резкость своих постов в Telegram
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев объяснил резкость своих постов в Telegram ненавистью к «ублюдкам», по его словам, желающим смерти России.
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», — написал Медведев. О ком конкретно идет речь в посте, политик не уточнил.
Ранее Медведев неоднократно критиковал политику западных стран в отношении России. В конце мая он заявлял, что санкции, введенные западными странами, направлены «конкретно против народа России», в их основе лежит «омерзительная и иррациональная ненависть». «Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем её жителям. Ненависть к нашей культуре», — отмечал он.
Оценивая влияние ограничений, Медведев заявлял, что в первую очередь они влияют на жизнь обычных россиян. По его мнению, санкции призваны сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, «а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина», убежден политик.
После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели в отношении России несколько пакетов санкций, которые, среди прочего, затронули экспорт продукции из разных отраслей, а также ограничили доступ к международным финансовым рынкам, в том числе к международной межбанковской системе SWIFT.
В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что в западных странах развивается дискриминация всего русского. По словам президента, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Он подчеркнул, что в этих странах также запрещаются русские писатели и их книги, — подобную кампанию «по уничтожению неугодной литературы» проводили нацисты в Германии.