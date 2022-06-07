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Экономика

Бюджет сэкономит 635 млн рублей от высылки дипломатов из западных стран

Ведомости

Резервный фонд правительства России получит почти 635 млн руб. за счет экономии на зарплате, командировочных сотрудников и на капитальном ремонте зданий МИД России за границей, сообщил ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по увеличению бюджетных ассигнований резервного фонда правительства в 2022 г.

Согласно документу, МИД сэкономит:

  • 472,7 млн руб. на зарплатах сотрудникам;

  • 73,6 млн руб. на командировочных и других выплатах сотрудникам зарубежного аппарата;

  • 47,5 млн руб. на закупке товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности зарубежного аппарата министерства;

  • 40,4 млн руб. на капремонте загранучреждений.

Источник агентства в правительстве, знакомый с разработкой документа, пояснил, что экономия денег связана в том числе с нынешней международной ситуацией и высылками российских дипломатов из-за рубежа.

После начала спецоперации на Украине власти западных стран начали высылать российских дипломатов из своих столиц. МИД России принял в ответ зеркальные меры и выслал дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Черногории и т. д. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, такой массовой и синхронной высылки дипломатов РФ, как сейчас, не было даже во время холодной войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных