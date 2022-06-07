Бюджет сэкономит 635 млн рублей от высылки дипломатов из западных стран

После начала спецоперации на Украине власти западных стран начали высылать российских дипломатов из своих столиц. МИД России принял в ответ зеркальные меры и выслал дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Черногории и т. д. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, такой массовой и синхронной высылки дипломатов РФ, как сейчас, не было даже во время холодной войны.