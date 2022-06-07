Бюджет сэкономит 635 млн рублей от высылки дипломатов из западных стран
Резервный фонд правительства России получит почти 635 млн руб. за счет экономии на зарплате, командировочных сотрудников и на капитальном ремонте зданий МИД России за границей, сообщил ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по увеличению бюджетных ассигнований резервного фонда правительства в 2022 г.
Согласно документу, МИД сэкономит:
472,7 млн руб. на зарплатах сотрудникам;
73,6 млн руб. на командировочных и других выплатах сотрудникам зарубежного аппарата;
47,5 млн руб. на закупке товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности зарубежного аппарата министерства;
40,4 млн руб. на капремонте загранучреждений.
Источник агентства в правительстве, знакомый с разработкой документа, пояснил, что экономия денег связана в том числе с нынешней международной ситуацией и высылками российских дипломатов из-за рубежа.
После начала спецоперации на Украине власти западных стран начали высылать российских дипломатов из своих столиц. МИД России принял в ответ зеркальные меры и выслал дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Черногории и т. д. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, такой массовой и синхронной высылки дипломатов РФ, как сейчас, не было даже во время холодной войны.