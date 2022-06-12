Миронов призвал повысить налоги для россиян с высокими доходами
Люди с высокими доходами должны платить повышенные налоги, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. Парламентарий предложил повысить подоходный налог до 18% для сверхбогатых россиян.
Миронов напомнил, что с начала прошлого года граждане с доходом более 5 млн руб. в год платят повышенные налоги в размере 15%. По его словам, полученные средства были направлены на лечение тяжелобольных детей.
«Теперь надо двигаться дальше. Мы предлагаем принять поправки в Налоговый кодекс, которые позволят собирать дополнительные налоги. Считаю, что сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов более 50 млн руб. в год», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Россиян с такими доходами в стране не очень много, однако они «оперируют огромными деньгами и у них уж точно не убудет», считает Миронов. Олигархи десятилетиями «выводили миллиарды за границу», в ближайшее время они не смогут вернуть свои активы: «жадность оказалась выше интересов страны и за это они поплатились», заявил политик.
Глава партии «Справедливая Россия – За правду» выступает также за полное освобождение от уплаты НДФЛ граждан с доходами ниже прожиточного минимума. «Страшно представить, но таких людей в нашей стране более 20 млн, и в месяц они «зарабатывают» не более 13 000 руб. Это позор для страны, так жить нельзя! Небольшая прослойка людей жирует, а большинство едва сводят концы с концами», — резюмировал Миронов.
В марте прошлого года лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог для «подозрительно богатых» россиян. Так политик отреагировал на предложение Минтруда отменить детские пособия для «подозрительно бедных» семей.
Первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ) в январе предлагал повысить размер ставки НДФЛ при доходах свыше 10 млн руб. в год до 25%, а для сверхприбыли — до 40-50%.
С 1 января 2021 г. в России действует прогрессивная шкала НДФЛ: подоходный налог для физлиц с доходами более 5 млн руб. составляет 15%, для остальных россиян ставка осталась на прежнем уровне 13%. До этого на протяжении 20 лет в стране действовала единая 13%-ная ставка НДФЛ. Аналогичный налог введен и на доходы от вкладов или инвестиций на сумму больше 1 млн руб.