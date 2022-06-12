Миронов призвал повысить налоги для россиян с высокими доходами

Россиян с такими доходами в стране не очень много, однако они «оперируют огромными деньгами и у них уж точно не убудет», считает Миронов. Олигархи десятилетиями «выводили миллиарды за границу», в ближайшее время они не смогут вернуть свои активы: «жадность оказалась выше интересов страны и за это они поплатились», заявил политик.