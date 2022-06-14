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Политика

Си Цзиньпин разрешил армии Китая проведение невоенных операций

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал свод положений о действиях Народно-освободительной армии Китая (НОАК) невоенного характера, сообщает агентство Xinhua.

По информации агентства, новые правила направлены на защиту жизни и имущества людей, защиту национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны, а также на защиту мира во всем мире и региональной стабильности. Документ состоит из 59 статей, он вступит в силу 15 июня.

Издание Global Times в свою очередь пишет, что документ регламентирует порядок и обеспечивает законодательную базу для действий НОАК при ликвидации последствий стихийных бедствий, доставке гуманитарных грузов, обеспечении гуманитарных миссий и для защиты китайских объектов за рубежом.

«Вооруженные силы Китая участвуют в борьбе с пандемией COVID-19 с 2020 г. Они также сыграли жизненно важную роль в спасении людей от стихийных бедствий, таких как землетрясения и наводнения, которые часто происходили в Китае в последние годы», — цитирует газета одного из экспертов.

По словам аналитиков, проводя операции за рубежом, китайские войска могут предотвратить влияние региональной нестабильности на КНР, обеспечить безопасность жизненно важных транспортных маршрутов для стратегических ресурсов, таких как нефть, или защитить зарубежные инвестиции и проекты.

10 июня официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что в случае отделения Тайваня от КНР НОАК без колебаний начнет войну. Китай намерен защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны, добавил он, выступая после встречи главы минобороны КНР Вэйем Фэнхэ с его американским коллегой Ллойдом Остином в Сингапуре. Ранее У Цянь уже говорил, что Китай нацелен на мирное воссоединение с Тайванем и не потерпит его независимости.

Ранее по теме: Китай пригрозил войной в случае отделения Тайваня
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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