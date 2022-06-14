Си Цзиньпин разрешил армии Китая проведение невоенных операций

10 июня официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что в случае отделения Тайваня от КНР НОАК без колебаний начнет войну. Китай намерен защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны, добавил он, выступая после встречи главы минобороны КНР Вэйем Фэнхэ с его американским коллегой Ллойдом Остином в Сингапуре. Ранее У Цянь уже говорил, что Китай нацелен на мирное воссоединение с Тайванем и не потерпит его независимости.