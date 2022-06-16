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Великобритания внесла в санкционный список патриарха Кирилла

Ведомости

Министерство иностранных дел Великобритании расширило персональные санкции против граждан России, включив в черный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла, следует из заявления внешнеполитического ведомства королевства. Ограничения подразумевают замораживание активов и запрет на въезд в королевство.

Согласно документу ограничения коснулись:

  • патриарха Московского и всея Руси Кирилла за «активную поддержку российской агрессии»;

  • уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой за якобы «принудительное перемещение и усыновление украинских детей»;

  • президента и члена совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексея Исайкина за «заключение контракта с правительством России на создание воздушных мостов для перевозки критически важных грузов»;

  • российских организаций, «ответственных за поставку авиационных запчастей для вооруженных сил Мьянмы»;

  • представителей администрации Херсонской области;

  • депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова, которого считают «членом путинской политической элиты».

В мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета. Однако в начале июня новый пакет санкций был утвержден без включения в него патриарха. 22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы Римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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