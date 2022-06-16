Великобритания внесла в санкционный список патриарха Кирилла
Министерство иностранных дел Великобритании расширило персональные санкции против граждан России, включив в черный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла, следует из заявления внешнеполитического ведомства королевства. Ограничения подразумевают замораживание активов и запрет на въезд в королевство.
Согласно документу ограничения коснулись:
патриарха Московского и всея Руси Кирилла за «активную поддержку российской агрессии»;
уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой за якобы «принудительное перемещение и усыновление украинских детей»;
президента и члена совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексея Исайкина за «заключение контракта с правительством России на создание воздушных мостов для перевозки критически важных грузов»;
российских организаций, «ответственных за поставку авиационных запчастей для вооруженных сил Мьянмы»;
представителей администрации Херсонской области;
депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова, которого считают «членом путинской политической элиты».
В мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета. Однако в начале июня новый пакет санкций был утвержден без включения в него патриарха. 22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы Римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск.