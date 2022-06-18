Reuters: Пентагон приостановил продажу Украине беспилотников Grey Eagle
Поставка США Украине четырех ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle приостановлена из-за возражений Пентагона, передает Reuters со ссылкой на источники.
В американском оборонном ведомстве возникли опасения, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности США, если БПЛА «попадут в руки России», сообщили собеседники агентства. По их данным, возражения в ходе проверки выдвинуло Управление по безопасности оборонных технологий Пентагона.
«Проверки технологической безопасности являются стандартной практикой для передачи оборонных статей США всем международным партнерам. Все дела рассматриваются индивидуально по существу. В рамках установленного процесса вопросы национальной безопасности доводятся до соответствующего утверждающего органа», — сообщила официальный представитель министерства обороны США Сью Гоф.
Вышестоящие инстанции американского минобороны сейчас принимают решение о возможности продолжения сделки, однако неизвестно, когда оно будет принято, сообщил источник.
Продажа Киеву беспилотников стоимостью $10 млн каждый возможна в случае замены существующего радарного и сенсорного комплекта на «что-то менее сложное», но такой вариант решения проблемы может занять месяцы, добавили собеседники агентства.
О плане поставить Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, Reuters сообщило в начале июня. По данным агентства, в случае продажи в распоряжении ВСУ окажется вооружение, якобы на голову превосходящее имеющиеся модели дронов, в том числе и турецкие Bayraktar. Беспилотники Gray Eagle способны находиться в воздухе 30 и более часов, собирая большое количество разведывательных данных. Дрон может оснащаться восемью легкими ракетами типа Hellfire, предназначенными для уничтожения бронетехники, укреплений и живой силы.
Средства на закупку новых беспилотников администрация выделит из принятого ранее пакета помощи Украине размером в $40 млрд, в котором $6 млрд предназначены на закупку нового вооружения, обучение и логистику.
В Кремле недовольны поставками беспилотников на Украину, однако не считают их фактором, который изменит ход боевых действий. При этом попытка использования этих вооружений по целям на территории России приведет к эскалации конфликта, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.