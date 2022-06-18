Reuters: Пентагон приостановил продажу Украине беспилотников Grey Eagle

О плане поставить Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, Reuters сообщило в начале июня. По данным агентства, в случае продажи в распоряжении ВСУ окажется вооружение, якобы на голову превосходящее имеющиеся модели дронов, в том числе и турецкие Bayraktar. Беспилотники Gray Eagle способны находиться в воздухе 30 и более часов, собирая большое количество разведывательных данных. Дрон может оснащаться восемью легкими ракетами типа Hellfire, предназначенными для уничтожения бронетехники, укреплений и живой силы.