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Reuters: Пентагон приостановил продажу Украине беспилотников Grey Eagle

Ведомости

Поставка США Украине четырех ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle приостановлена из-за возражений Пентагона, передает Reuters со ссылкой на источники.

В американском оборонном ведомстве возникли опасения, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности США, если БПЛА «попадут в руки России», сообщили собеседники агентства. По их данным, возражения в ходе проверки выдвинуло Управление по безопасности оборонных технологий Пентагона. 

«Проверки технологической безопасности являются стандартной практикой для передачи оборонных статей США всем международным партнерам. Все дела рассматриваются индивидуально по существу. В рамках установленного процесса вопросы национальной безопасности доводятся до соответствующего утверждающего органа», — сообщила официальный представитель министерства обороны США Сью Гоф.

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Вышестоящие инстанции американского минобороны сейчас принимают решение о возможности продолжения сделки, однако неизвестно, когда оно будет принято, сообщил источник.

Продажа Киеву беспилотников стоимостью $10 млн каждый возможна в случае замены существующего радарного и сенсорного комплекта на «что-то менее сложное», но такой вариант решения проблемы может занять месяцы, добавили собеседники агентства.

О плане поставить Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, Reuters сообщило в начале июня. По данным агентства, в случае продажи в распоряжении ВСУ окажется вооружение, якобы на голову превосходящее имеющиеся модели дронов, в том числе и турецкие Bayraktar. Беспилотники Gray Eagle способны находиться в воздухе 30 и более часов, собирая большое количество разведывательных данных. Дрон может оснащаться восемью легкими ракетами типа Hellfire, предназначенными для уничтожения бронетехники, укреплений и живой силы.

Средства на закупку новых беспилотников администрация выделит из принятого ранее пакета помощи Украине размером в $40 млрд, в котором $6 млрд предназначены на закупку нового вооружения, обучение и логистику.

В Кремле недовольны поставками беспилотников на Украину, однако не считают их фактором, который изменит ход боевых действий. При этом попытка использования этих вооружений по целям на территории России приведет к эскалации конфликта, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных