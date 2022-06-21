Песков назвал юридическим казусом ситуацию с референдумом в Южной Осетии

«Постановка вопроса об объединении — там вот так было сформулировано, здесь некий юридический казус, поэтому нужно разбираться в этом направлении», — отметил представитель Кремля. По его словам, если Россия с кем-то объединится, то возникнет совершенно новый энтитет. «То есть возникает такой юридический казус. И наши коллеги должны тут сами определиться и разобраться», — резюмировал Песков.