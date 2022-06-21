Песков назвал юридическим казусом ситуацию с референдумом в Южной Осетии
При обсуждении вопроса о референдуме в Южной Осетии по вхождению республики в состав России возник юридический казус из-за формулировки об объединении двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Постановка вопроса об объединении — там вот так было сформулировано, здесь некий юридический казус, поэтому нужно разбираться в этом направлении», — отметил представитель Кремля. По его словам, если Россия с кем-то объединится, то возникнет совершенно новый энтитет. «То есть возникает такой юридический казус. И наши коллеги должны тут сами определиться и разобраться», — резюмировал Песков.
13 мая бывший президент республики Анатолий Бибилов подписал указ, согласно которому референдум о присоединении Южной Осетии к России должен был состояться 17 июля 2022 г.
Перед гражданами Южной Осетии должны были поставить вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». Решение о проведении референдума принималось, «руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией», говорилось в документе.
В конце мая избранный президент Алан Гаглоев приостановил исполнение указа. «Безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации», – говорится в тексте указа, с текстом которого ознакомились «Ведомости». До завершения консультаций действие указа о назначении референдума приостанавливается. Срок документом не установлен.