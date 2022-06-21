Газета
Политика

Песков назвал юридическим казусом ситуацию с референдумом в Южной Осетии

Ведомости

При обсуждении вопроса о референдуме в Южной Осетии по вхождению республики в состав России возник юридический казус из-за формулировки об объединении двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Постановка вопроса об объединении — там вот так было сформулировано, здесь некий юридический казус, поэтому нужно разбираться в этом направлении», — отметил представитель Кремля. По его словам, если Россия с кем-то объединится, то возникнет совершенно новый энтитет. «То есть возникает такой юридический казус. И наши коллеги должны тут сами определиться и разобраться», — резюмировал Песков.

13 мая бывший президент республики Анатолий Бибилов подписал указ, согласно которому референдум о присоединении Южной Осетии к России должен был состояться 17 июля 2022 г.

Перед гражданами Южной Осетии должны были поставить вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». Решение о проведении референдума принималось, «руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией», говорилось в документе.

В конце мая избранный президент Алан Гаглоев приостановил исполнение указа. «Безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации», – говорится в тексте указа, с текстом которого ознакомились «Ведомости». До завершения консультаций действие указа о назначении референдума приостанавливается. Срок документом не установлен.

Ранее по теме: Южная Осетия приостановила присоединение к России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных