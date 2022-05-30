Южная Осетия приостановила присоединение к России

Кроме того, указом утверждается состав делегации, которая будет вести консультации, в нее войдут сам Гаглоев, а также спикер парламента Алан Татдаев, председатель Верховного суда Южной Осетии Эмилия Гагиева и др. Кто может участвовать в переговорах со стороны РФ не указывается.