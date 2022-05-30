Южная Осетия приостановила присоединение к России

Южная Осетия приостановила присоединение к РоссииПрезидент Алан Гаглоев намерен провести консультации с Москвой по этому вопросу
Избранный в мае президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики о назначении на 17 июля референдума, на котором должен был обсуждаться вопрос о присоединении республики к России.
«Безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации», – говорится в тексте указа, с текстом которого ознакомились «Ведомости».
До завершения консультаций действие указа о назначении референдума приостанавливается. Срок документом не установлен.
Кроме того, указом утверждается состав делегации, которая будет вести консультации, в нее войдут сам Гаглоев, а также спикер парламента Алан Татдаев, председатель Верховного суда Южной Осетии Эмилия Гагиева и др. Кто может участвовать в переговорах со стороны РФ не указывается.
«Ведомости» направили запрос в МИД России.
В тексте указа Гаглоева также уточняется, что приостановление решения о назначении референдума продиктовано «признанием недопустимости одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации».
Накануне первого тура выборов в Южной Осетии Анатолий Бибилов, который был на тот момент президентом республики, заявил о намерении инициировать референдум о присоединении к России. Он вместе со сторонниками зарегистрировал инициативную группу и собрал необходимое количество подписей.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков тогда сообщал, что Москва с уважением отнесется к выбору осетинского народа, но однозначной поддержки инициативе не высказывал ни президент Владимир Путин, ни российский МИД.
Во втором туре 8 мая Бибилов проиграл выборы, но до инаугурации Гаглоева успел подписать указ о назначении референдума.
10 мая Гаглоев говорил «Ведомостям», что готов вести консультации с руководством России по вопросу референдума, но с учетом необходимости «не осложнять положение» Москве.
«Воссоединение разделенного народа в составе России остается в повестке любого политика, любого президента [Южной Осетии], решение этого вопроса, конкретные механизмы должны быть согласованы с Москвой», – отмечал он.
Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев считает, что России сейчас не нужно формировать процесс присоединении республики, поскольку это может обострить ситуацию, в том числе с Грузией.