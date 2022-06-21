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Сын зампреда Совбеза России Илья Медведев вступил в «Единую Россию»

Ведомости

Сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья получил партийный билет «Единой России», сообщили в официальном Telegram-канале партии. Партбилет сыну политика вручил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Илья Медведев заявил, что в текущей ситуации считает необходимым вступление в партию и что он планирует участвовать в развитии нескольких направлений работы «Единой России». По словам Турчака, партия постоянно обновляется и в нее приходит все больше молодых людей, которым небезразлично развитие страны.

«Все знают, как молодежь «Единой России» себя проявила во время пандемии, когда оказывала помощь врачам и людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Наши волонтеры сейчас помогают мирным жителям на Донбассе и беженцам, которые находятся на территории России. Но партия — это не только волонтерство. Это целый ряд важных проектов в сфере образования, спорта, цифровизации», – сказал Турчак.

По словам Медведева-младшего, он планирует заняться развитием детского и любительского спорта, проектами в сфере образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства и др.

В апреле источник РИА «Новости» в «Единой России» сообщил, что в марте в партию вступило в шесть раз больше человек, чем в феврале, партбилеты сдают единицы. Всего «Единая Россия» насчитывает свыше 2 млн членов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных