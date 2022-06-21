Сын зампреда Совбеза России Илья Медведев вступил в «Единую Россию»
Сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья получил партийный билет «Единой России», сообщили в официальном Telegram-канале партии. Партбилет сыну политика вручил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Илья Медведев заявил, что в текущей ситуации считает необходимым вступление в партию и что он планирует участвовать в развитии нескольких направлений работы «Единой России». По словам Турчака, партия постоянно обновляется и в нее приходит все больше молодых людей, которым небезразлично развитие страны.
«Все знают, как молодежь «Единой России» себя проявила во время пандемии, когда оказывала помощь врачам и людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Наши волонтеры сейчас помогают мирным жителям на Донбассе и беженцам, которые находятся на территории России. Но партия — это не только волонтерство. Это целый ряд важных проектов в сфере образования, спорта, цифровизации», – сказал Турчак.
По словам Медведева-младшего, он планирует заняться развитием детского и любительского спорта, проектами в сфере образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства и др.
В апреле источник РИА «Новости» в «Единой России» сообщил, что в марте в партию вступило в шесть раз больше человек, чем в феврале, партбилеты сдают единицы. Всего «Единая Россия» насчитывает свыше 2 млн членов.