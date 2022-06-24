Минобороны сообщило о блокировке группировки ВСУ в Горском

Бои за окружение группировки ВСУ в поселках Горское и Золотое идут с начала мая, когда союзными силами был занят город Попасная к востоку от обороняющихся украинских войск. Параллельно с марта севернее по направлению Северодонецка и Лисичанска также идут бои за окружение находящейся там группировки ВСУ. Эти города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины.



В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть города. Накануне, 23 июня, подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил о начале сдаче в плен украинских военных в районе Северодонецка и Лисичанска.