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Минобороны сообщило о блокировке группировки ВСУ в Горском

Ведомости

Союзные силы — российские войска и народная милиция ЛНР — окружили в поселках Горском и Золотом группировку вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 2000 человек, включая воюющих на стороне Киева иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В очередном, теперь уже "Горском", котле окружено четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады», — уточнили в военном ведомстве.

Там также указали, что кроме кадровых украинских военных в окружение попали формирования «националистов» и «иностранных наемников». Всего в «Горском котле» сейчас, по данным Минобороны России, заблокировано около 1800 только военнослужащих ВСУ, несколько десятков членов «Правого сектора» (запрещен в России) и до 80 «иностранных наемников», а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов.

Кроме того, по данным Минобороны, за последние пять дней российские войска взяли Лоскутовку, Подлесное, Мирную Долину, Щебкарьер, Врубовку, Нырково, Николаевку, Новоивановку, Устиновку и Рай-Александровку.

Бои за окружение группировки ВСУ в поселках Горское и Золотое идут с начала мая, когда союзными силами был занят город Попасная к востоку от обороняющихся украинских войск. Параллельно с марта севернее по направлению Северодонецка и Лисичанска также идут бои за окружение находящейся там группировки ВСУ. Эти города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины.

В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть города. Накануне, 23 июня, подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил о начале сдаче в плен украинских военных в районе Северодонецка и Лисичанска.

Ранее по теме: Украинские военные начали сдаваться в плен у Лисичанска и Северодонецка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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