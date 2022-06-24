На Украине рассмотрят законопроект о возможности призыва инвалидов в армию

Кроме того, согласно другому законопроекту, дается возможность призывать на военную службу в условиях военного положения в пределах области, где они зарегистрированы, ряд категорий лиц. В их число входят женщины и мужчины, чьи близкие пропали во время проведения АТО, а также инвалиды, но только с их согласия и в «родном» регионе.