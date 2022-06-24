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На Украине рассмотрят законопроект о возможности призыва инвалидов в армию

Ведомости

В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете выезда мужчин с территории страны и возможности призывать на военную службу инвалидов с их согласия. Соответствующий документ зарегистрирован на сайте украинского парламента.

В закон о порядке въезда и выезда на Украину ее граждан предлагается добавить статью о запрете выезда мужчин с 18 до 60 лет во время военного положения. Право на выезд оставят, если мужчина является отцом троих детей до 18 лет или самостоятельно воспитывает ребенка. За границу также смогут выезжать инвалиды с подтвержденным заключением военно-медицинской комиссии.

Кроме того, согласно другому законопроекту, дается возможность призывать на военную службу в условиях военного положения в пределах области, где они зарегистрированы, ряд категорий лиц. В их число входят женщины и мужчины, чьи близкие пропали во время проведения АТО, а также инвалиды, но только с их согласия и в «родном» регионе.

«Люди с инвалидностью в обозначенный период [действия военного положения] могут быть призваны на воинскую службу с их согласия и проходить воинскую службу в границах области, в которой зарегистрированы или проживают», — говорится в тексте законопроекта.

В середине июня председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Украина каждые сутки теряет около 100 военных убитыми и от 100 до 300 — ранеными. До этого, 9 июня, украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ ежедневно теряют до 100 бойцов в день убитыми, а ситуация в районе ведения боевых действий складывается тяжелая. Количество раненых он оценил в 500 человек в сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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