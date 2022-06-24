На Украине рассмотрят законопроект о возможности призыва инвалидов в армию
В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете выезда мужчин с территории страны и возможности призывать на военную службу инвалидов с их согласия. Соответствующий документ зарегистрирован на сайте украинского парламента.
В закон о порядке въезда и выезда на Украину ее граждан предлагается добавить статью о запрете выезда мужчин с 18 до 60 лет во время военного положения. Право на выезд оставят, если мужчина является отцом троих детей до 18 лет или самостоятельно воспитывает ребенка. За границу также смогут выезжать инвалиды с подтвержденным заключением военно-медицинской комиссии.
Кроме того, согласно другому законопроекту, дается возможность призывать на военную службу в условиях военного положения в пределах области, где они зарегистрированы, ряд категорий лиц. В их число входят женщины и мужчины, чьи близкие пропали во время проведения АТО, а также инвалиды, но только с их согласия и в «родном» регионе.
«Люди с инвалидностью в обозначенный период [действия военного положения] могут быть призваны на воинскую службу с их согласия и проходить воинскую службу в границах области, в которой зарегистрированы или проживают», — говорится в тексте законопроекта.
В середине июня председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Украина каждые сутки теряет около 100 военных убитыми и от 100 до 300 — ранеными. До этого, 9 июня, украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ ежедневно теряют до 100 бойцов в день убитыми, а ситуация в районе ведения боевых действий складывается тяжелая. Количество раненых он оценил в 500 человек в сутки.