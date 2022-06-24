Народный совет ДНР принял закон о фейках о деятельности госорганов России, ДНР и ЛНР
Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) принял в двух чтениях в целом поправки к Уголовному кодексу, которые устанавливают уголовную ответственность за распространение фейков об исполнении госорганами России, ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) полномочий за пределами своих территорий. Об этом сообщили в пресс-службе совета.
Поправки вносятся в прим. 3 ст. 236 и прим. 1 ст. 326 кодекса. Уголовная ответственность будет предусматриваться за публичное распространение ложной информации. «Также уголовная ответственность устанавливается за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами вышеуказанных государств своих полномочий в целях защиты интересов Российской Федерации, Донецкой народной республики, Луганской народной республики и их граждан, поддержания международного мира и безопасности», – заявила председатель комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.
Закон вступит в силу со дня его опубликования.
С 4 марта в России действует закон, который предусматривает уголовную ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ВС) страны, а также за публичную дискредитацию использования российских ВС, в том числе за призывы к воспрепятствованию их использования. 22 марта депутаты Госдумы приняли в финальном третьем чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми за распространение ложной информации о работе российских госорганов за рубежом предусмотрена уголовная ответственность.