Газета
Политика

Народный совет ДНР принял закон о фейках о деятельности госорганов России, ДНР и ЛНР

Ведомости

Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) принял в двух чтениях в целом поправки к Уголовному кодексу, которые устанавливают уголовную ответственность за распространение фейков об исполнении госорганами России, ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) полномочий за пределами своих территорий. Об этом сообщили в пресс-службе совета.

Поправки вносятся в прим. 3 ст. 236 и прим. 1 ст. 326 кодекса. Уголовная ответственность будет предусматриваться за публичное распространение ложной информации. «Также уголовная ответственность устанавливается за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами вышеуказанных государств своих полномочий в целях защиты интересов Российской Федерации, Донецкой народной республики, Луганской народной республики и их граждан, поддержания международного мира и безопасности», – заявила председатель комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

Закон вступит в силу со дня его опубликования.

С 4 марта в России действует закон, который предусматривает уголовную ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ВС) страны, а также за публичную дискредитацию использования российских ВС, в том числе за призывы к воспрепятствованию их использования. 22 марта депутаты Госдумы приняли в финальном третьем чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми за распространение ложной информации о работе российских госорганов за рубежом предусмотрена уголовная ответственность.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных