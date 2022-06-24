Народный совет ДНР принял закон о фейках о деятельности госорганов России, ДНР и ЛНР

С 4 марта в России действует закон, который предусматривает уголовную ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ВС) страны, а также за публичную дискредитацию использования российских ВС, в том числе за призывы к воспрепятствованию их использования. 22 марта депутаты Госдумы приняли в финальном третьем чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми за распространение ложной информации о работе российских госорганов за рубежом предусмотрена уголовная ответственность.