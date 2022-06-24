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Глава ЕК заявила о невозможности возвращения к «нормальным» отношениям с Путиным

Ведомости

Евросоюз не сможет нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишут «РИА Новости».

«Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, все глубже и глубже с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным», – сказала фон дер Ляйен.

На фоне спецоперации на Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций в отношении России, а также выслали часть российских дипломатов из своих столиц. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет антироссийских санкций, в том числе поэтапный отказ от поставок российской нефти до конца этого года.

16 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России Путин заявлял, что сдерживание и ослабление России – это долгосрочная стратегия Запада. «Повторю, речь лишь о поводах. Вот политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады – это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний, их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России», – отмечал Путин (цитата по «РИА Новости»).

4 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что Евросоюз уже исчерпал арсенал средств по сдерживанию развития России.

Ранее по теме: Володин заявил об исчерпании ЕС арсенала средств по сдерживанию развития России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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