Глава ЕК заявила о невозможности возвращения к «нормальным» отношениям с Путиным

16 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России Путин заявлял, что сдерживание и ослабление России – это долгосрочная стратегия Запада. «Повторю, речь лишь о поводах. Вот политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады – это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний, их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России», – отмечал Путин (цитата по «РИА Новости»).