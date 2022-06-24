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Блинкен: россияне почувствуют эффект от санкций в повседневной жизни

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции имеют «драматический эффект» на экономику России и жители страны почувствуют это в повседневной жизни.

По его словам, санкции в адрес России из-за проведения спецоперации на Украине уже оказали существенное влияние на экономику и рубль. «Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — сказал Блинкен (цитата по «РИА Новости»).

Он также добавил, что антироссийские санкции будут усиливаться. «Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни», — отметил госсекретарь.

При этом Блинкен выразил желание, чтобы последствия санкций не причиняли страданий в России, а народ страны не ощущал их на себе.

После начала военной спецоперации России на Украине под санкции западных стран попали многие сектора экономики, в том числе высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др. Также из столиц этих стран была выслана часть российских дипломатов. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций в отношении России, в том числе поэтапный отказ от поставок российской нефти до конца этого года.

В ответ Москва также ввела санкции в отношении западных стран. Первые санкции против США были введены 15 марта: под них попали президент страны Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и др. 6 июня МИД России добавил в санкционный список еще 61 гражданина США, в числе которых руководители ведущих ВПК, медийных платформ, рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний и чиновники госдепа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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