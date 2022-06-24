Блинкен: россияне почувствуют эффект от санкций в повседневной жизни
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции имеют «драматический эффект» на экономику России и жители страны почувствуют это в повседневной жизни.
По его словам, санкции в адрес России из-за проведения спецоперации на Украине уже оказали существенное влияние на экономику и рубль. «Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — сказал Блинкен (цитата по «РИА Новости»).
Он также добавил, что антироссийские санкции будут усиливаться. «Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни», — отметил госсекретарь.
При этом Блинкен выразил желание, чтобы последствия санкций не причиняли страданий в России, а народ страны не ощущал их на себе.
После начала военной спецоперации России на Украине под санкции западных стран попали многие сектора экономики, в том числе высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др. Также из столиц этих стран была выслана часть российских дипломатов. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций в отношении России, в том числе поэтапный отказ от поставок российской нефти до конца этого года.
В ответ Москва также ввела санкции в отношении западных стран. Первые санкции против США были введены 15 марта: под них попали президент страны Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и др. 6 июня МИД России добавил в санкционный список еще 61 гражданина США, в числе которых руководители ведущих ВПК, медийных платформ, рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний и чиновники госдепа.