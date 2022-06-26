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Политика

Байден заявил о намерении Путина посеять раздор между странами G7 и НАТО

Ведомости

Российские власти хотели посеять раздор в G7 и НАТО, но им не удалось это сделать, заявил президент США Джо Байден в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем перед началом двусторонних переговоров, которые проходят на полях саммита G7 в баварском замке Эльмау.

«[Президент России Владимир] Путин с самого начала рассчитывает на то, что между НАТО и G7 произойдет раскол, но этого не будет, мы этого не допустим», — приводит Reuters слова Байдена.

На трехдневном саммите в Германии лидеры стран G7 обсудят, прежде всего, последствия санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть.

Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона распространила сообщение о планах руководства США, Канады, Великобритании и Японии запретить импорт российского золота в ответ на специальную военную операцию, которую Россия проводит на Украине. Ограничения коснутся только вновь добытого и переработанного золота, а не приобретенного.

В мае Байден назвал действия Путина «расчетливыми» и отмечал, что российский президент ожидал раскола НАТО и ЕС, начиная военные действия на Украине, однако этого не произошло и странам удалось «сплотиться».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных