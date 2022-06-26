Байден заявил о намерении Путина посеять раздор между странами G7 и НАТО
Российские власти хотели посеять раздор в G7 и НАТО, но им не удалось это сделать, заявил президент США Джо Байден в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем перед началом двусторонних переговоров, которые проходят на полях саммита G7 в баварском замке Эльмау.
«[Президент России Владимир] Путин с самого начала рассчитывает на то, что между НАТО и G7 произойдет раскол, но этого не будет, мы этого не допустим», — приводит Reuters слова Байдена.
На трехдневном саммите в Германии лидеры стран G7 обсудят, прежде всего, последствия санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть.
Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона распространила сообщение о планах руководства США, Канады, Великобритании и Японии запретить импорт российского золота в ответ на специальную военную операцию, которую Россия проводит на Украине. Ограничения коснутся только вновь добытого и переработанного золота, а не приобретенного.
В мае Байден назвал действия Путина «расчетливыми» и отмечал, что российский президент ожидал раскола НАТО и ЕС, начиная военные действия на Украине, однако этого не произошло и странам удалось «сплотиться».