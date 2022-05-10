Байден: у России может не быть плана выхода из ситуации на Украине

«Я пытаюсь понять, что нам с этим делать», — заявил Байден в ходе выступления на мероприятии по сбору средств в Вашингтоне, комментируя ситуацию на Украине. При этом глава государства назвал действия президента России Владимира Путина «расчетливыми». По мнению Байдена, начиная военные действия на Украине, Путин ожидал раскола НАТО и ЕС, однако этого не произошло и странам удалось «сплотиться».