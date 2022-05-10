Байден: у России может не быть плана выхода из ситуации на Украине
Президент США Джо Байден пытается понять, как действовать дальше в ситуации, когда у России, по его мнению, может не оказаться пути выхода из кризиса на Украине, передает агентство Reuters.
«Я пытаюсь понять, что нам с этим делать», — заявил Байден в ходе выступления на мероприятии по сбору средств в Вашингтоне, комментируя ситуацию на Украине. При этом глава государства назвал действия президента России Владимира Путина «расчетливыми». По мнению Байдена, начиная военные действия на Украине, Путин ожидал раскола НАТО и ЕС, однако этого не произошло и странам удалось «сплотиться».
Накануне, выступая на Параде Победы, Путин заявил, что Россия «дала упреждающий отпор агрессору», начав на Украине специальную военную операцию. Он напомнил о предложении России заключить с Западом соглашение по гарантиям безопасности в декабре прошлого года. По его словам, Россия призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».
При этом Путин подчеркнул, что спецоперация была единственной возможностью «упредить агрессию против собственной страны». Он упомянул, что в Киеве говорили о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал «активное военное освоение» прилегающих к России территорий.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация «предотвратила масштабный конфликт на территории России».