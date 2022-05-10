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Байден: у России может не быть плана выхода из ситуации на Украине

Ведомости

Президент США Джо Байден пытается понять, как действовать дальше в ситуации, когда у России, по его мнению, может не оказаться пути выхода из кризиса на Украине, передает агентство Reuters.

«Я пытаюсь понять, что нам с этим делать», — заявил Байден в ходе выступления на мероприятии по сбору средств в Вашингтоне, комментируя ситуацию на Украине. При этом глава государства назвал действия президента России Владимира Путина «расчетливыми». По мнению Байдена, начиная военные действия на Украине, Путин ожидал раскола НАТО и ЕС, однако этого не произошло и странам удалось «сплотиться».

Накануне, выступая на Параде Победы, Путин заявил, что Россия «дала упреждающий отпор агрессору», начав на Украине специальную военную операцию. Он напомнил о предложении России заключить с Западом соглашение по гарантиям безопасности в декабре прошлого года. По его словам, Россия призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».

При этом Путин подчеркнул, что спецоперация была единственной возможностью «упредить агрессию против собственной страны». Он упомянул, что в Киеве говорили о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал «активное военное освоение» прилегающих к России территорий. 

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация «предотвратила масштабный конфликт на территории России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных