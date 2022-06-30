Байден подтвердил планы направить Киеву доходы от пошлин на товары из РФ
США и их союзники прорабатывают ограничение цен на российскую нефть, а также использование доходов от повышенных пошлин на российские товары для помощи Украине, сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.
«Мы поручили нашим командам проработать детали ограничений на стоимость российской нефти, чтобы снизить доходы для [президента России Владимира] Путина, не нанося ущерба американцам и остальным на бензоколонках. Мы будем стремиться к тому, чтобы использовать средства, полученные путем введения пошлин на российские товары, для помощи Украине в восстановлении», — подчеркнул Байден (цитата по ТАСС).
27 июня Белый дом сообщил, что Байден по итогам саммита Североатлантического альянса объявит о введении более высоких пошлин на 570 групп российских товаров. В Белом доме отметили, что такие меры ограничат возможность России получать выгоду от экспорта в США.
Ранее власти США сообщали, что уже повысили пошлины на более 75% импорта из России. Великобритания ранее ввела пошлины в 35% на импорт российских товаров. Пошлины повысили на импорт палладия, платины, химикатов и др.