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Байден подтвердил планы направить Киеву доходы от пошлин на товары из РФ

Ведомости

США и их союзники прорабатывают ограничение цен на российскую нефть, а также использование доходов от повышенных пошлин на российские товары для помощи Украине, сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

«Мы поручили нашим командам проработать детали ограничений на стоимость российской нефти, чтобы снизить доходы для [президента России Владимира] Путина, не нанося ущерба американцам и остальным на бензоколонках. Мы будем стремиться к тому, чтобы использовать средства, полученные путем введения пошлин на российские товары, для помощи Украине в восстановлении», — подчеркнул Байден (цитата по ТАСС).

27 июня Белый дом сообщил, что Байден по итогам саммита Североатлантического альянса объявит о введении более высоких пошлин на 570 групп российских товаров. В Белом доме отметили, что такие меры ограничат возможность России получать выгоду от экспорта в США.

Ранее власти США сообщали, что уже повысили пошлины на более 75% импорта из России. Великобритания ранее ввела пошлины в 35% на импорт российских товаров. Пошлины повысили на импорт палладия, платины, химикатов и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных