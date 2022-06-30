Байден подтвердил планы направить Киеву доходы от пошлин на товары из РФ

«Мы поручили нашим командам проработать детали ограничений на стоимость российской нефти, чтобы снизить доходы для [президента России Владимира] Путина, не нанося ущерба американцам и остальным на бензоколонках. Мы будем стремиться к тому, чтобы использовать средства, полученные путем введения пошлин на российские товары, для помощи Украине в восстановлении», — подчеркнул Байден (цитата по ТАСС).