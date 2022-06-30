Газета
Политика

В Минобороны Украины заявили, что занимать Змеиный остров пока рано

Ведомости

ВСУ «достигни своей цели», однако создавать форпост на острове Змеиный в Черном море пока рано, заявила пресс-секретарь Южного командования ВСУ Наталья Гуменюк телеканалу CNN.

По ее словам, остров все еще окутан густым дымом, потому что взрывы на нем продолжаются. Хотя украинские военные видели, как россияне эвакуировались с острова на скоростных катерах, нужно провести расследование, не оставили ли они «диверсионные средства», отметила Гуменюк. Она добавила, что украинские военные еще не высадились на остров.

Российские военные установили контроль над островом Змеиный в ходе спецоперации на Украине. Затем ВСУ несколько раз пытались захватить остров, однако все атаки были отбиты.

Ранее сегодня Минобороны России заявило, что ВС России в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели с него гарнизон. Замначальника оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что ВСУ намерены взять остров Змеиный под контроль.

Ранее по теме: Минобороны объявило о выводе войск с острова Змеиный

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных