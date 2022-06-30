В Минобороны Украины заявили, что занимать Змеиный остров пока рано
ВСУ «достигни своей цели», однако создавать форпост на острове Змеиный в Черном море пока рано, заявила пресс-секретарь Южного командования ВСУ Наталья Гуменюк телеканалу CNN.
По ее словам, остров все еще окутан густым дымом, потому что взрывы на нем продолжаются. Хотя украинские военные видели, как россияне эвакуировались с острова на скоростных катерах, нужно провести расследование, не оставили ли они «диверсионные средства», отметила Гуменюк. Она добавила, что украинские военные еще не высадились на остров.
Российские военные установили контроль над островом Змеиный в ходе спецоперации на Украине. Затем ВСУ несколько раз пытались захватить остров, однако все атаки были отбиты.
Ранее сегодня Минобороны России заявило, что ВС России в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели с него гарнизон. Замначальника оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что ВСУ намерены взять остров Змеиный под контроль.