В Минобороны Украины заявили, что занимать Змеиный остров пока рано

По ее словам, остров все еще окутан густым дымом, потому что взрывы на нем продолжаются. Хотя украинские военные видели, как россияне эвакуировались с острова на скоростных катерах, нужно провести расследование, не оставили ли они «диверсионные средства», отметила Гуменюк. Она добавила, что украинские военные еще не высадились на остров.