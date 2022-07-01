Мишустин подписал постановление о прекращении участия РФ в соглашениях Совета Европы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В связи с прекращением с 16 марта 2022 г. членства Российской Федерации в Совете Европы правительство постановляет одобрить <...> предложение о прекращении с 16 марта 2022 г. участия Российской Федерации в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы», — говорится в документе.
Согласно постановлению, Россия больше не будет принимать участие в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, в частичном соглашении 1990 г., учреждающем комиссию за демократию через право, в частичном соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф. Также участие прекращено в Европейском фонде поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») и в Европейской аудиовизуальной обсерватории.
Кроме того, Россия уходит из расширенных частичных соглашений по спорту Совета Европы, соглашения о культурных маршрутах Совета Европы и расширенного частичного соглашения Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».
Постановление также признает утратившими силу соответствующие акты и отдельные положения актов правительства РФ.
Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении полномочий России в организации с 16 марта, после 26 лет участия в ее работе. Решение было мотивировано тем, что Россия «совершила действия, несовместимые со статусом страны — участницы организации». В ответ на это вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой сообщил, что Россия уже приняла решение выйти из Совета Европы, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю СЕ.
В МИДе тогда заявили, что российская сторона больше не намерена мириться с «подрывными действиями», осуществляемыми западными странами. «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — подчеркнуто в заявлении ведомства.