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Мишустин подписал постановление о прекращении участия РФ в соглашениях Совета Европы

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В связи с прекращением с 16 марта 2022 г. членства Российской Федерации в Совете Европы правительство постановляет одобрить <...> предложение о прекращении с 16 марта 2022 г. участия Российской Федерации в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы», — говорится в документе.

Согласно постановлению, Россия больше не будет принимать участие в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, в частичном соглашении 1990 г., учреждающем комиссию за демократию через право, в частичном соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф. Также участие прекращено в Европейском фонде поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») и в Европейской аудиовизуальной обсерватории.

Кроме того, Россия уходит из расширенных частичных соглашений по спорту Совета Европы, соглашения о культурных маршрутах Совета Европы и расширенного частичного соглашения Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».

Постановление также признает утратившими силу соответствующие акты и отдельные положения актов правительства РФ.

Комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении полномочий России в организации с 16 марта, после 26 лет участия в ее работе. Решение было мотивировано тем, что Россия «совершила действия, несовместимые со статусом страны — участницы организации». В ответ на это вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой сообщил, что Россия уже приняла решение выйти из Совета Европы, министр иностранных дел Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю СЕ.

В МИДе тогда заявили, что российская сторона больше не намерена мириться с «подрывными действиями», осуществляемыми западными странами. «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — подчеркнуто в заявлении ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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