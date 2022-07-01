Мишустин подписал постановление о прекращении участия РФ в соглашениях Совета Европы

Согласно постановлению, Россия больше не будет принимать участие в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, в частичном соглашении 1990 г., учреждающем комиссию за демократию через право, в частичном соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф. Также участие прекращено в Европейском фонде поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») и в Европейской аудиовизуальной обсерватории.