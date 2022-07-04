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В Клайпеде начали демонтаж монументов в честь советских воинов

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В литовской Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам, передает BNS со ссылкой на мэра города Витаутаса Грубляускаса. Решение о демонтаже было принято 22 июня.

«Я могу подтвердить, что действительно, насколько мне известно, работы по демонтажу начались. Я не могу ответить, как долго они продлятся. С утра начался демонтаж, но все идет по плану — демонтаж и вывоз», — отметил мэр города. 

Скульптурная композиция, которую начали разбирать, состоит из двух монументов. Первый представляет собой две бетонных стелы, между которыми размещен опущенный меч с гирляндой из дубовых листьев, украшающей его рукоять. Второй — скульптурная группа из трех воинов на пьедестале и элемент Вечного огня в виде пятиконечной звезды из розового гранита.

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Также будут демонтированы информационные щиты с надписями об освобождении города Клайпеды на литовском и русском языках, каменная плита с надписью о вечной памяти убитым и погибшим узникам фашистских лагерей. При этом гранитные плиты с именами павших в боях оставят.

В конце мая латвийский парламент в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники, в том числе памятник освободителям Риги. Ответственность за снос памятников будет нести муниципалитет, на территории которого они расположены. Планируется, что демонтаж будет в основном финансироваться за счет пожертвований физических и юридических лиц.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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