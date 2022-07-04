В Клайпеде начали демонтаж монументов в честь советских воинов

В конце мая латвийский парламент в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники, в том числе памятник освободителям Риги. Ответственность за снос памятников будет нести муниципалитет, на территории которого они расположены. Планируется, что демонтаж будет в основном финансироваться за счет пожертвований физических и юридических лиц.