В Клайпеде начали демонтаж монументов в честь советских воинов
В литовской Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам, передает BNS со ссылкой на мэра города Витаутаса Грубляускаса. Решение о демонтаже было принято 22 июня.
«Я могу подтвердить, что действительно, насколько мне известно, работы по демонтажу начались. Я не могу ответить, как долго они продлятся. С утра начался демонтаж, но все идет по плану — демонтаж и вывоз», — отметил мэр города.
Скульптурная композиция, которую начали разбирать, состоит из двух монументов. Первый представляет собой две бетонных стелы, между которыми размещен опущенный меч с гирляндой из дубовых листьев, украшающей его рукоять. Второй — скульптурная группа из трех воинов на пьедестале и элемент Вечного огня в виде пятиконечной звезды из розового гранита.
Также будут демонтированы информационные щиты с надписями об освобождении города Клайпеды на литовском и русском языках, каменная плита с надписью о вечной памяти убитым и погибшим узникам фашистских лагерей. При этом гранитные плиты с именами павших в боях оставят.
В конце мая латвийский парламент в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники, в том числе памятник освободителям Риги. Ответственность за снос памятников будет нести муниципалитет, на территории которого они расположены. Планируется, что демонтаж будет в основном финансироваться за счет пожертвований физических и юридических лиц.