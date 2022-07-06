Рогозин заявил, что санкции не влияют на строительство Восточного и ракетостроение

Глава «Роскосмоса» добавил, что некоторые проблемы возникли с элементами спецхимии. В частности, санкции коснулись производства масла и краски. «Но все это мы сделаем сами, своими усилиями, у нас есть свой химический комбинат в Башкирии, мы эту работу развернули», — отметил он. По словам Рогозина, наибольшее негативное влияние санкции оказали на микроэлектронику.