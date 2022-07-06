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Рогозин заявил, что санкции не влияют на строительство Восточного и ракетостроение

Ведомости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что санкции, введенные в отношении России из-за спецоперации на Украине, не повлияли на строительство космодрома Восточный, передает «Интерфакс».

«Говорить о каком-то влиянии санкций на космодром Восточный не считаю возможным. На отрасль — есть, конечно. На ракетостроение — ноль влияния, на боевые ракетные комплексы — ноль влияния, на топливо и иные компоненты топлива — ноль влияния», — рассказал Рогозин журналистам во время визита на космодром Восточный.

Глава «Роскосмоса» добавил, что некоторые проблемы возникли с элементами спецхимии. В частности, санкции коснулись производства масла и краски. «Но все это мы сделаем сами, своими усилиями, у нас есть свой химический комбинат в Башкирии, мы эту работу развернули», — отметил он. По словам Рогозина, наибольшее негативное влияние санкции оказали на микроэлектронику.

Строительство космодрома Восточный ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет «Союз», а к 2023 г. планируется сдать пусковой комплекс для ракет «Ангара». После этого начнется создание третьей очереди для запуска «Енисея».

Ранее Рогозин предложил национализировать все предприятия, которые производят космическую микроэлектронику, и передать их в ведение «Роскосмоса» и «Росатома». По его мнению, тема спутникостроения до сих пор остается «одной из самых тревожных» для России из-за недоступности радиационно-стойкой элементной базы.

Ранее по теме: Рогозин предложил национализировать производителей космической микроэлектроники
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных