Рогозин заявил, что санкции не влияют на строительство Восточного и ракетостроение
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что санкции, введенные в отношении России из-за спецоперации на Украине, не повлияли на строительство космодрома Восточный, передает «Интерфакс».
«Говорить о каком-то влиянии санкций на космодром Восточный не считаю возможным. На отрасль — есть, конечно. На ракетостроение — ноль влияния, на боевые ракетные комплексы — ноль влияния, на топливо и иные компоненты топлива — ноль влияния», — рассказал Рогозин журналистам во время визита на космодром Восточный.
Глава «Роскосмоса» добавил, что некоторые проблемы возникли с элементами спецхимии. В частности, санкции коснулись производства масла и краски. «Но все это мы сделаем сами, своими усилиями, у нас есть свой химический комбинат в Башкирии, мы эту работу развернули», — отметил он. По словам Рогозина, наибольшее негативное влияние санкции оказали на микроэлектронику.
Строительство космодрома Восточный ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет «Союз», а к 2023 г. планируется сдать пусковой комплекс для ракет «Ангара». После этого начнется создание третьей очереди для запуска «Енисея».
Ранее Рогозин предложил национализировать все предприятия, которые производят космическую микроэлектронику, и передать их в ведение «Роскосмоса» и «Росатома». По его мнению, тема спутникостроения до сих пор остается «одной из самых тревожных» для России из-за недоступности радиационно-стойкой элементной базы.