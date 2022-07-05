Рогозин предложил национализировать производителей космической микроэлектроники
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать все предприятия, которые производят радиационно-стойкую электронно-компонентную базу, необходимую для создания спутников, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
По мнению Рогозина, тема спутникостроения до сих пор остается «одной из самых тревожных» из-за недоступности радиационно-стойкой элементной базы.
«Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиоционно-стойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома», — заявил Рогозин в ходе встречи с работниками спутникостроительного холдинга «Информационные спутниковые системы».
Также сегодня в своем Telegram-канале Рогозин поделился своим мнением о самом безопасном месте на планете. Он считает, что оно находится в Красноярском крае, так как там стоит «завод Судного дня», который производит ракеты «Сармат»,
Помимо этого, глава «Роскосмоса» отметил, что завод «Красмаш», производящий ракеты «Сармат», начал производство межконтинентальных ракет для испытаний, а также для начала серийных поставок в Вооруженные силы России. Рогозин отмечает, что все идет строго по «ежедневно контролируемому графику».