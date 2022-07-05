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Рогозин предложил национализировать производителей космической микроэлектроники

Ведомости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать все предприятия, которые производят радиационно-стойкую электронно-компонентную базу, необходимую для создания спутников, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

По мнению Рогозина, тема спутникостроения до сих пор остается «одной из самых тревожных» из-за недоступности радиационно-стойкой элементной базы.

«Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиоционно-стойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома», — заявил Рогозин в ходе встречи с работниками спутникостроительного холдинга «Информационные спутниковые системы». 

Также сегодня в своем Telegram-канале Рогозин поделился своим мнением о самом безопасном месте на планете. Он считает, что оно находится в Красноярском крае, так как там стоит «завод Судного дня», который производит ракеты «Сармат», 

Помимо этого, глава «Роскосмоса» отметил, что завод «Красмаш», производящий ракеты «Сармат», начал производство межконтинентальных ракет для испытаний, а также для начала серийных поставок в Вооруженные силы России. Рогозин отмечает, что все идет строго по «ежедневно контролируемому графику».

Ранее по теме: Предприятия «Роскосмоса» начали серийное производство ракет «Сармат»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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