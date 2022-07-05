Рогозин предложил национализировать производителей космической микроэлектроники

«Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиоционно-стойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома», — заявил Рогозин в ходе встречи с работниками спутникостроительного холдинга «Информационные спутниковые системы».