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Предприятия «Роскосмоса» начали серийное производство ракет «Сармат»

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Предприятия государственной корпорации «Роскосмос» приступили к серийному производству ракет «Сармат», заявил генеральный директор Дмитрий Рогозин.

«Конечно, мы уже приступили к созданию серийных ракет», — сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС).

По его словам, первым новейшие ракеты получит один из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае. Произойдет это до конца года. Рогозин добавил, что госкорпорация готовится ко второму межконтинентальной пуску баллистической ракеты «Сармат».

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«Мы в графике, мы готовимся ко второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата", где будут повышены требования к этой машине в определенных, согласованных с нашим заказчиком — Минобороны — моментах», — сказал руководитель госкорпорации.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что первую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в 2022 г. О разработке этой ракеты Путин впервые объявил 1 марта 2018 г. во время обращения к Федеральному собранию.

Первый пуск МБР «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты, сообщало Минобороны РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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