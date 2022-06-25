Предприятия «Роскосмоса» начали серийное производство ракет «Сармат»

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что первую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в 2022 г. О разработке этой ракеты Путин впервые объявил 1 марта 2018 г. во время обращения к Федеральному собранию.