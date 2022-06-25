Предприятия «Роскосмоса» начали серийное производство ракет «Сармат»
Предприятия государственной корпорации «Роскосмос» приступили к серийному производству ракет «Сармат», заявил генеральный директор Дмитрий Рогозин.
«Конечно, мы уже приступили к созданию серийных ракет», — сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС).
По его словам, первым новейшие ракеты получит один из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае. Произойдет это до конца года. Рогозин добавил, что госкорпорация готовится ко второму межконтинентальной пуску баллистической ракеты «Сармат».
«Мы в графике, мы готовимся ко второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата", где будут повышены требования к этой машине в определенных, согласованных с нашим заказчиком — Минобороны — моментах», — сказал руководитель госкорпорации.
В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что первую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в 2022 г. О разработке этой ракеты Путин впервые объявил 1 марта 2018 г. во время обращения к Федеральному собранию.
Первый пуск МБР «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты, сообщало Минобороны РФ.